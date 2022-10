Mesmo com toda a confusão que gira em torna da sua potencial compra, o Twitter não tem parado de criar novidades. Estas focam-se em dar ainda mais aos utilizadores, que assim têm as ferramentas para elevar ainda mais esta rede social.

A mais recente novidade está focada na publicação de imagens, que agora foi eleva a um novo nível. Os utilizadores podem finalmente misturar tipos de imagens e assim criar publicações ainda mais interessantes.

Apesar de poder ser muito focado em publicações de imagens e de vídeos, o Twitter era ainda muito limitado neste campo. Os utilizadores podem colocar ali as suas imagens, os seus vídeos ou os seus gifs, mas sem os misturar e sem os integrar.

Isso termina agora com a chegada da capacidade de misturar formatos de imagens e de vídeos. O utilizador só precisa de escolher o que quer publicar e ordenar como o quer que surja na sua publicação que será feita no Twitter. Podem ver aqui exemplos do resultado final.

Get ready to mix it up with visuals on Twitter.



You can now add a combination of media to your Tweet on Android and iOS. That means you can include a photo, GIF, and video (or two!) all in the same Tweet. Tap the photo icon in the Tweet composer to start mixing your media. pic.twitter.com/9D1cCzjtmI