A Google não tinha os seus Google Pixel 7 propriamente em segredo. Os novos smartphones já eram esperados hoje numa apresentação detalhada ao lado de uns novos earbuds, um tablet e do primeiro smartwatch o Pixel Watch.

Os novos Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro mantém as linhas de design da série anterior, trazem o SoC proprietário Tensor G2 e câmaras principais de 50 MP... além do Android 13.

Os novos Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro

A Google apresentou os novos smartphones com o novo SoC proprietário Tensor G2, onde o desempenho de topo é garantido e melhorado face à versão anterior. A segurança e privacidade estão também muito associados a este novo SoC e a todo o sistema Android 13 integrado, com 5 anos de atualizações garantidos. De notar, que as funcionalidades de segurança e privacidade estarão disponíveis para outros smartphones Android em breve.

Os novos dispositivos têm uma construção em metal, para maior fiabilidade e robustez. Estes novos modelos apresentam-se ainda com certificação IP68 de proteção contra água a poeiras.

Os ecrãs variam de tamanho, com 6,3" para a versão Pixel 7 e a versão 7 Pro de 6,7". A resolução da versão 7 FullHD com taxa de atualização de 90 Hz, a versão 7 Pro já tem ecrã com resolução QuadHD e taxa de atualização de 120Hz. A câmara frontal foi melhorada e surge num pequeno ponto ao centro dos ecrãs.

Em ambos os casos, a câmara principal é de 50 MP e, segundo a própria Google, os novos Pixel serão os melhores para fotografia. O modelo Pro conta com um módulo de três câmaras, sendo que um deles permite zoom ótico de até 4,8x. As câmaras vêm com funcionalidades "inclusivas" que, segundo a Google é capaz de se ajustar a qualquer tom de pele, graças ao real tone. Além disso, têm funcionalidades ideais para utilizadores com problemas de visão.

As câmaras também apresentam funcionalidades como unblur, que permite que fotos desfocadas sejam melhoradas via software. Elementos que estejam a mais num foto também podem ser eliminados. A Câmara da Google também poderá ser usada diretamente em apps como o TikTok e o Instagram.

Em vídeo, grava no máximo a 4K a 60fps, com estabilização ótica de imagem.

Este será o melhor smartphone para chamadas com funcionalidades avançadas e hardware dedicado, para uma melhor comunicação, tal como foi apresentado.

As baterias dos dois smartphones são de grande capacidade e com o modo Extreme Battery Saver o utilizador poderá ainda ter mais 72horas de utilização.

Especificações gerais

Pixel 7 Pixel 7 Pro Ecrã 6.3" 2400 x 1080 píxeis 1400 nits 90 Hz OLED 6.7" 3120 x 1440 píxeis 1500 nits 120 Hz pOLED Processador Tensor G2 Tensor G2 RAM 8GB 12GB Armazenamento 128/256GB 128/256GB Bateria 4,355 mAh Li-Ion Carregamento sem fios 5,000 mAh Li-Ion Carregamento sem fios Câmaras Principal: 50 MP grande angular f/1.85, 1/1.3" 82 FoV OIS autofocus 12 MP, ultra grande angular f/2.2, 106°, 1/2.9" 8x digital zoomFrontal: 10.8 MP f/2.2, 97°, 1/3.1" Principal: 50 MP grande angular f/1.85, 1/1.3" OIS auto focus 82 FoV 12 MP ultra grande angular f/2.2, 1/2.9" auto focus 125 FOV 48 MP telephoto lens f/3.5, 1/2.55" OIS autofocus 30x Super Resolution Zoom 4.8x optical zoomFrontal: 10.8 MP f/2.2, 93°, 1/3.1" Ligação 2G, 3G, 4G, 5G Bluetooth 5.2 NFC Wi-Fi 802.11ax 2G, 3G, 4G, 5G Bluetooth 5.2 NFC Wi-Fi 802.11ax Dimensões 155.64 x 73.16 x 8.7mm 162.9 x 76.55 x 8.9mm Sistema Operativo Android 13 Android 13 Durabilidade IP68 IP68

Os novos smartphones estão disponíveis em mais mercados, mas Portugal continua a estar fora da lista da Google.