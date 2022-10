Preços das memórias RAM e SSDs podem aumentar por causa dos cortes de produção

No mercado tecnológico, tal como acontece noutros setores, não há nada que seja para sempre. E a tendência de diminuição do preço de alguns componentes, está prestes a chegar ao fim dadas as condicionantes económicas que o mundo regista.

Assim sendo, as últimas notícias indicam que o preço das memórias RAM e dos SSDs pode aumentar em breve devido aos cortes na produção destes equipamentos.

Memórias RAM e SSDs podem ficar mais caros...

De acordo com uma recente análise de mercado divulgada pela empresa TrendForce, as fabricantes de componentes estão a fazer cortes na quantidade de equipamentos produzidos, como forma de melhor se ajustarem às atuais exigências do mercado e dos consumidores. No entanto, esse mesmo corte na produção pode representar algumas consequências ao nível dos custos dos produtos.

Segundo os dados avançados pela analista, a empresa Micron já estará mesmo a preparar a diminuição da produtividade das suas linhas de montagem de chips DRAM e NAND, uma decisão que pode ser seguida pela Samsung e pela SK Hynix. E é importante referir que apenas estas três fabricantes são responsáveis por 95% do mercado de memórias e, como tal, esta quebra na produção deverá ter impacto diretamente no consumidor.

Os resultados desta análise da TrendForce acabam por ser opostos aos apresentados pela empresa no final de setembro, onde era prevista uma redução no preço dos SSDs e memórias RAM entre 15% a 20% no quarto trimestre deste ano. Mas com o novo dado da redução de produção, as atuais estimativas é que o preço destes equipamentos aumente.

Outros relatórios indicam que muitas fabricantes já estão a vender os seus componentes sem lucro ou até mesmo com perdas, numa tentativa de escoar os stocks excessivos e equilibrar os preços no futuro. Por outro lado, há também relatos de que a Micron estará a atrasar o lançamento de novas tecnologias NAND, exatamente por ter receio de não haver procura suficiente para a sua venda.

Desta forma, com base nestes novos relatórios, talvez se o leitor estiver a pensar comprar uma memória RAM ou um disco SSD esta seja a melhor altura para a aquisição dos mesmos, antes que o preço possa aumentar.