Jogos da PlayStation vão chegar aos PCs 1 ano após o lançamento

A Sony tem feito algumas mudanças não só ao nível dos seus equipamentos, como também na sua dinâmica enquanto fornecedora de produtos e serviços.

Como tal, numa recente entrevista a um dos executivos da marca japonesa, foi revelado que os jogos da PlayStation vão chegar aos PCs 1 ano após o seu lançamento.

Jogos da PS vão chegar aos PCs 1 ano depois do lançamento

Numa nova entrevista conduzida por Julien Chiéze a Hermen Hulst, diretor da PlayStation Studios, o executivo da Sony confirmou que os jogos da PlayStation vão chegar aos PCs um ano após o seu lançamento. E esta é uma mudança interessante, uma vez que sempre existiu uma certa rivalidade entre as plataformas PC e consola no que respeita ao mercado dos videojogos.

Esta novidade já era falada por via de alguns rumores, e também começou a aconteceu pontualmente com alguns títulos para a PS4 e para a PS5, mas agora confirma-se que será uma tendência geral para os jogos exclusivos da empresa japonesa. Portanto, os jogos single-player da PlayStation Studios serão lançados um ano depois para os computadores, mas há também a indicação de que o jogos "all live" da marca vão chegar aos PCs no mesmo dia em que chegam para as consolas.

Veja a entrevista no seguinte vídeo:

Os jogos single-player para a PlayStation 4 demoraram mais de um ano a conseguirem portabilidade para PC. Um dos mais recentes é o Marvel's Spider-Man Remastered que chegou para computador via Steam e Epic Games no dia 12 de agosto, um ano e nove meses após a sua estreia na PlayStation 5.

Devido à arquitetura da PS5, é mais fácil levar os jogos da consola para o PC e, desta forma, os títulos alcançam mais jogadores, o que também significa mais dinheiro a entrar nas contas da Sony. Como tal, a empresa japonesa está a ver os computadores como aliados, numa altura em que há cada vez mais concorrência, nomeadamente ao nível das consolas portáteis, e a compra da Activision Blizzard pela Microsoft tem também deixado a Sony preocupada.

Em suma, estas são excelentes notícias para todos os fãs dos jogos da PlayStation, mas que preferem o computador à consola.

