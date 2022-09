Microsoft quer comprar mais estúdios de jogos para competir com a Sony

Uma das notícias do setor dos jogos que tem marcado este ano de 2022 é a compra da Activision Blizzard por parte da Microsoft por mais de 60 mil milhões de dólares, o valor mais alto da história dos videojogos. E esta aquisição fez soar os alarmes para os lados da Sony, uma vez que a empresa sul-coreana ficou com receio de perder o suporte de alguns jogos populares, como Call of Duty, para a PlayStation.

No entanto, e embora a Microsoft descanse as rivais ao dizer que tudo se vai manter como está, pelo menos para já, as mais recentes informações indicam que a gigante tecnológica está a pensar comprar ainda mais estúdios de jogos para competir com a Sony e também com a Tencent.

Microsoft quer comprar mais estúdios de jogos

Parece que a compra da Activision não é ainda suficiente para a Microsoft, pois a empresa de Redmond estará focada em querer comprar mais estúdios de videojogos de forma a poder competir com a Sony e com a chinesa Tencent.

Numa recente entrevista à CNBC, e divulgada através da rede social Twitter, Phil Spencer, CEO da divisão de jogos da Xbox, garante que nem ele nem a empresa descartam a possibilidade de futuras aquisições no segmento gaming. Spencer destaca que este é um mercado tão competitivo que não podem parar a qualquer momento.

Na entrevista, o executivo adianta também que a Tencent é a maior empresa do setor gaming do planeta, e que continua a investir no mesmo. Já quanto à Sony, esta é atualmente a maior no negócio dos videojogos, acima mesmo da Microsoft.

A Microsoft quer então continuar a crescer nesta indústria e vai manter o investimento nos seus próprios estúdios internos e também as futuras parcerias com outros estúdios e criadores de jogos. Um dos grandes objetivos da marca é que a Xbox se destaque cada vez mais no meio da concorrência.