iOS 16.1 beta 2 público já disponível para quem está registado

A Apple está com pressa para colocar cá fora o iOS 16.1. Alguns bugs e ajustes têm de ser feitos o mais rápido possível para corrigir a versão que deu corpo aos novos iPhones 14. Além disso, há novidades prometidas que também já têm de estar a ser passadas para o lado dos utilizadores. Como tal, após um dia do lançamento da beta 2 do iOS 16.1 para programadores, chegou a vez do público.

Se estiver interessado em inscrever-se no programa público de testes beta da Apple, pode fazê-lo através do website da Apple aqui.

Alguns bugs foram notados nos novos iPhones a correr o iOS 16. Conforme referiu a Apple, são problemas que estão a ser resolvidos através de ajustes na versão 16.1.

Assim, a versão beta 2 do novo iOS está já disponível quer para programadores, quer agora também ao público que se registou no programa de beta testers.

Então, além das correções, o que traz o iOS 16.1 beta 2?

Estes são alguns dos recursos que os utilizadores esperam que a Apple apresente ainda este ano:

Atividades ao vivo : as atividades ao vivo ajudam o utilizador a ficar por dentro das atividades que estão a acontecer em tempo real, diretamente a partir do ecrã de bloqueio;

: as atividades ao vivo ajudam o utilizador a ficar por dentro das atividades que estão a acontecer em tempo real, diretamente a partir do ecrã de bloqueio; API de atividades ao vivo : acompanhe um jogo desportivo em andamento ou acompanhe o progresso de uma encomenda apenas com um olhar. Dê uma olhadela nas atividades ao vivo das suas aplicações favoritas com a nova API do programador;

: acompanhe um jogo desportivo em andamento ou acompanhe o progresso de uma encomenda apenas com um olhar. Dê uma olhadela nas atividades ao vivo das suas aplicações favoritas com a nova API do programador; Suporte Matter : Matter é um novo padrão de conectividade doméstica inteligente que permitirá que acessórios compatíveis funcionem juntos de forma transparente, em todas as plataformas;

: Matter é um novo padrão de conectividade doméstica inteligente que permitirá que acessórios compatíveis funcionem juntos de forma transparente, em todas as plataformas; Biblioteca de Fotos partilhadas do iCloud : uma nova maneira para as famílias partilharem fotos perfeitamente com uma biblioteca separada do iCloud na qual até seis utilizadores podem colaborar, contribuir e desfrutar. Os utilizadores podem optar por partilhar fotos existentes das suas bibliotecas pessoais ou partilhar com base em uma data de início ou pessoas nas fotos;

: uma nova maneira para as famílias partilharem fotos perfeitamente com uma biblioteca separada do iCloud na qual até seis utilizadores podem colaborar, contribuir e desfrutar. Os utilizadores podem optar por partilhar fotos existentes das suas bibliotecas pessoais ou partilhar com base em uma data de início ou pessoas nas fotos; Carregamento de energia limpa: O carregamento de energia limpa visa diminuir a pegada de carbono do iPhone, otimizando os tempos de carregamento para quando a rede estiver a usar fontes de energia mais limpas.

Os utilizadores do programa de testers podem atualizar o seu iPhone para o iOS 16.1 beta 2 de forma como sempre o fazem, isto é, ir a Definições > Geral > Atualização de software.

Leia também: