The Fertile Crescent 2: Collapse of the Bronze Age, um RTS da Idade do Bronze

Venham conhecer The Fertile Crescent 2: Collapse of the Bronze Age, um RTS que a MicroProse anunciou para PC e cuja ação decorre no final da Idade do Bronze.

A MicroProse anunciou recentemente The Fertile Crescent 2: Collapse of the Bronze Age, a sequência oficial do jogo The Fertile Crescent. O jogo baseia-se nos fundamentos do jogo original, expandindo a experiência com a introdução de uma campanha narrativa, de sistemas mais complexos e de um cenário definido por um dos períodos de maior turbulência da história.

Com efeito, passado no decorrer do declinio da Idade do Bronze, The Fertile Crescent 2: Collapse of the Bronze Age coloca os jogadores num mundo em cacos e mergulhado no caos.

Cidades são incendiadas, rotas comerciais são interrompidas e reinos outrora poderosos lutam para conseguir manter o controlo das suas fronteiras.

É precisamente neste ambiente altamente instável, que os jogadores vão liderar um pequeno grupo de sobreviventes mas, não para construir um vasto império, mas para manter seu povo unido enquanto tudo em redor começa a desmoronar.

O jogo combina os fundamentos clássicos da estratégia em tempo real como a recolha de recursos, a construção de aldeamentos e combates táticos, com uma abordagem muito focada na sobrevivência, onde a instabilidade geral e a pressão exterior moldam cada decisão do jogador.

Os jogadores devem construir e manter o seu aldeamento enquanto se adaptam constantemente a um mundo no qual o crescimento acarreta grandes riscos e no qual estabilidade nunca se encontra garantida.

A comida ocupa um lugar central em The Fertile Crescent 2: Collapse of the Bronze Age, sustentando a população, apoiando os exércitos e impulsionando o progresso. Geri-la de forma eficaz é essencial para a sobrevivência do nosso aldeamento, pois os erros podem levar rapidamente ao colapso.

Tal como referi, no core do jogo encontra-se uma campanha narrativa que acompanha um grupo de personagens enquanto enfrentam o colapso iminente. A sua aventura avança através uma série de missões meticulosamente elaboradas, onde tanto a história como a jogabilidade se encontram intimamente ligadas, e nas quais a sobrevivência é definida pela persistência, e não pela conquista.

Os jogadores enfrentarão ainda, os efeitos de um mundo que se encontra em ruínas: a seca e fome, as rotas comerciais interrompidas, a crescente agitação social e uma pressão cada vez maior de potências rivais. Por outro lado, a chegada de misteriosos "Povos do Mar" traz ainda mais caos, enquanto os impérios enfraquecidos lutam para manter a ordem e proteger suas fronteiras.

Além do Modo campanha, The Fertile Crescent 2: Collapse of the Bronze Age inclui ainda modos de skirmish, multijogador em servidores dedicados e ferramentas para criar e partilhar cenários personalizados.

The Fertile Crescent 2: Collapse of the Bronze Age será lançado para PC ainda sem data concreta de lançamento.