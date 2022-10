Apple Watch superaquece no pulso do utilizador e acaba por explodir (vídeo)

Não é um caso comum, aliás de tão raro que é suscitou já a intervenção do responsável da Apple pela área do Apple Watch. Contudo, o caso foi gravado em vídeo e a empresa de Cupertino está já a investigar o ocorrido. Em questão está um Apple Watch Series 7 que começou a aquecer demais, preocupou o utilizador que o tirou e notou que começou a inchar. Algum tempo depois o relógio explodiu.

Nas imagens é possível perceber que a bateria acaba por entrar em combustão, o fumo que sai do equipamento fazia já prever o pior. A Apple ainda tentou que o caso não saísse a público até se perceber o problema. Mas o utilizador não entendeu dessa forma.

O Apple Watch é um excelente equipamento, o melhor do segmento. Contudo, tem uma bateria e não estará imune a problemas. Muitos desses problemas são causados por uma má utilização, outros por defeito de fabrico e outros que ficam eternamente na esfera da investigação.

Um utilizador do Apple Watch Series 7 veio a público contar o que se havia passado com o seu smartwatch depois de ter sobreaquecido. Segundo o próprio, depois de perceber que estava quente demais, tirou-o do pulso e notou que estava a inchar. Acabou depois por explodir, não sem antes libertar bastante fumo.

O caso foi levado ao conhecimento da Apple e a empresa confirmou que iria investigar o que aconteceu. Conteúdo, solicitou ao utilizador que se mantivesse em silêncio e não partilhasse a história. No entanto, o utilizador não quis deixar de mostrar a raridade do acontecimento.

Numa conversa com a 9to5Mac, este utilizador do Apple Watch explicou que o usava quando reparou que estava a ficar muito mais quente do que o habitual. Descobriu então que a parte de trás do Apple Watch tinha rachado e o watchOS mostrava um aviso sobre a necessidade de desligar devido à sua temperatura. O utilizador estava em casa, onde a temperatura era ligeiramente superior a 21 °C.

Incidente participado de imediato à Apple

Após o incidente, o utilizador do Apple Watch disse que ligou imediatamente para o Suporte Apple onde detalhou o ocorrido. A chamada foi escalada através de múltiplos níveis da hierarquia de apoio da Apple e acabou por chegar a um responsável pelo produto Apple Watch (eventualmente Jeff Williams) que desencadeou um caso para investigação adicional.

Não foi fornecida qualquer solução ou conselho após esta chamada, apenas instruções para não tocar no relógio até ele receber informações da Apple.

Numa primeira fase, o equipamento apenas estava inchado e com graves danos na sua estrutura. Contudo, na manhã seguinte, a situação agravou-se. O utilizador do Apple Watch deu conta que o Apple Watch estava ainda mais quente ao toque e o calor tinha estilhaçado o ecrã do dispositivo.

Quando o utilizador pegou no relógio da Apple para tirar fotografias com o objetivo de as enviar à Apple, começou imediatamente a fazer "sons crepitantes". Depois "explodiu" no preciso momento em que o atirava pela janela.

O utilizador relata que ainda foi ao hospital, pois estava com receio de ter inalado aquele fumo e poder ter ficado envenenado por chumbo. No entanto, é importante lembrar que o Relógio Apple não contém chumbo suficiente para causar realmente envenenamento.

Apple já tem o relógio na sua posse

O jovem contactou novamente a Apple para dar uma atualização sobre a situação. Foi-lhe dito que o caso seria uma "prioridade máxima" e que receberia uma atualização até à segunda-feira seguinte. No entanto, só hoje é que ele teve notícias da Apple.

A empresa organizou uma recolha do Apple Watch para os seus laboratórios para mais testes. A Apple também lhe enviou um documento, solicitando que o assinasse e concordasse em não partilhar esta história com ninguém. Recusou-se a assinar o documento e, em vez disso, foi partilhar a história na internet.