A Xiaomi tem apostado na fotografia como um ponto único para os seus smartphones. A cada novo modelo vemos chegar novos argumentos únicos e que elevam ainda mais os seus equipamentos.

Esta aposta volta a ficar visível com os novos Xiaomi 12T. Estes 2 smartphones renovam a aposta da marca e elevam ainda mais o que esta oferece em termos de fotografia.

A Xiaomi acaba de apresentar os seus mais recentes smartphones topo de gama – a série Xiaomi 12T. Equipados com um conjunto de inovações tecnológicas, o Xiaomi 12T Pro e o Xiaomi 12T apresentam o mais recente sistema de imagem da Xiaomi para quem procura um melhor desempenho e formas criativas de produzir conteúdo.

Um sistema de imagem topo de gama que oferece detalhes únicos

Tanto o Xiaomi 12T Pro como o Xiaomi 12T apresentam uma câmara pro que oferece aos utilizadores uma experiência única de fotografia em smartphones. Com um sistema de câmara tripla que alcança os 200MP, hardware inovador e o auxílio dos algoritmos avançados de Inteligência Artificial da marca, o Xiaomi 12T Pro fornece imagens soberbas com total clareza, modo de fotografia noturna e focagem rápida.

Estas funcionalidades, juntamente com uma variedade de outras otimizações, permitem a captura dos detalhes mais finos mesmo em condições de fraca luminosidade, ou fotografar objetos em movimento rápido sem comprometer a qualidade da fotografia.

A câmara também apresenta uma tecnologia de in-sensor zoom que permite fazer zoom 2x otimizando as capacidades do grande sensor de 1/1,22" para tirar retratos perfeitos.

Com a nova funcionalidade, o Xiaomi ProCut e o Ultra Burst, o Xiaomi 12T Pro permite-lhe cortar imagens e detalhar diferentes focos da mesma fotografia, criando conteúdo de qualidade profissional. Para desbloquear a criatividade cinematográfica, o Xiaomi 12T Pro suporta ainda vídeo com uma resolução em 8K.

Por outro lado, o Xiaomi 12T implementa também uma matriz de câmara tripla: com uma câmara primária pro de 108MP, uma câmara ultra grande angular de 8MP e uma câmara macro de 2MP. As suas poderosas capacidades de fotografia em baixa luminosidade fornecem imagens nítidas e brilhantes, mesmo em situações mais desafiantes.

Excelente desempenho para potenciar a experiência final

O Xiaomi 12T Pro está equipado com o processador Snapdragon líder de mercado, com 4nm, que melhora significativamente o desempenho do CPU e do GPU (em 16,7% e 11%, respetivamente) em comparação com o Snapdragon 8 Gen 1, e reduz o consumo de energia de cada um em 33% e 30%.

Equipado com um sistema de dissipação de calor composto por uma câmara de vapor 65% maior que as anteriores, com uma cobertura de material térmico 125% maior do que a do Xiaomi 11T Pro, o Xiaomi 12T Pro proporciona uma experiência suave ao utilizador e uma grande eficiência energética evitando o sobreaquecimento.

O Xiaomi 12T está equipado com o SoC líder da MediaTek – o MediaTek Dimensity 8100-Ultra, com 5 nm. Este foi totalmente atualizado com uma estrutura totalmente nova de GPU que aumenta o desempenho e eficiência energética até 30% em comparação com o seu antecessor, bem como as velocidades clock, cache e armazenamento, que proporciona uma experiência de utilização muito mais rápida.

Quer esteja a captar fotografias e vídeos incríveis, a ver filmes, ou a fazer scroll nas redes sociais, o Xiaomi 12T proporciona o máximo desempenho em todos os momentos.

Bateria mais duradoura para prolongar os seus momentos favoritos

A série Xiaomi 12T oferece uma incrível duração da bateria, mesmo quando comparada com os topos de gama mais emblemáticos da marca, além de um carregamento excecionalmente rápido. Ambos os smartphones têm uma grande bateria de 5.000mAh e incorporam o sistema HyperCharge de 120W. Ambos podem ser carregados a 100% em apenas 19 minutos e ficam prontos para até 13 horas e 30 minutos de uso.

Além disso, com o Xiaomi AdaptiveCharge, os equipamentos aprendem as rotinas diárias de carregamento dos utilizadores para otimizar a saúde da bateria a longo prazo. Apoiados pela bateria de longa duração e pelo super carregamento da Xiaomi, os utilizadores podem ir confiantes a qualquer lugar, fazer qualquer tarefa e nunca perder um momento por falta de bateria.

O ecrã deslumbrante encontra um design deslumbrante

Uma mega experiência de visualização é um dado adquirido com o ecrã de 6,67" CrystalRes AMOLED da série Xiaomi 12T. Com resolução de 1220p e mais de 68 mil milhões de cores, ambos são perfeitamente concebidos para equilibrar clareza e detalhes coloridos com eficiência energética.

O ecrã também é melhorado com características inteligentes tais como AdaptiveSync, que ajusta dinamicamente a taxa de atualização com base no conteúdo visualizado.

Entretanto, para todos os utilizadores que interagem com os seus smartphones durante períodos longos, o modo Adaptive Reading reduz a quantidade de luz azul emitida para aumentar o conforto ocular.

A série Xiaomi 12T é reforçada com um elemento icónico de design premium. A textura curva garante a redução das impressões digitais no painel traseiro, juntamente com uma sensação compacta na mão. Frente e verso, de cima para baixo, esta é uma linguagem de design de referência disponível em três cores impressionantes: Preto, Prateado e Azul.

Preços e Disponibilidade

A série Xiaomi 12T está disponível para venda em loja, em Portugal, a partir de dia 13 de outubro. A campanha de pré-compra vai de dia 5 a 12 de outubro (mais informações em baixo).

O Xiaomi 12T Pro vai estar disponível na versão 12GB+256GB, com o PVP: 849,99€, nas cores Preto e Azul. O Xiaomi 12T vai estar disponível na versão 8GB+256GB, com um PVP: 649,99€, nas cores Preto e Azul.

Campanha de pré-compra a partir de 5 de outubro

Em Portugal, de 5 a 12 de outubro, haverá uma campanha especial de pré-compra online e nas lojas aderentes em relação a estes dois novos modelos topo de gama: