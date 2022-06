A decisão da União Europeia de adotar o USB-C como interface única no seu espaço foi importante a muitos níveis. Para além de marcar uma posição na Europa, parece estar a influenciar outros mercados, que seguem também esta decisão.

Esse cenário vai em breve receber mais uma novidade, que irá reforçar a ideia da decisão da União Europeia. Também o Brasil quer tornar os carregadores USB-C obrigatórios no iPhone e outros smartphones.

É ainda um processo muito inicial, mas a Anatel, a entidade reguladora de telecomunicações do Brasil, lançou uma consulta pública sobre uma proposta para tornar os carregadores USB-C obrigatórios para todos os smartphones vendidos nesse país.

Esta decisão coloca este país na lista dos que estão a assumir esta mudança para breve e que deverá ser uma realidade. É uma mudança importante, mas que será certamente relevante para o futuro e para padronizar estes elementos.

O objetivo é contribuir para homogeneização da oferta de produtos que se utilizam de carregamento via cabo, o que permitirá maior conveniência dos consumidores e possivelmente reduzirá resíduos eletrônicos pelo reaproveitamento de carregadores quando da troca do telefone celular, — Anatel (@AnatelGovBR) June 28, 2022

A proposta da Anatel pretende por agora recolher opiniões e outras ideias sobre a sua potencial decisão. Esta usa a mesma filosofia de mudança que a União Europeia assumiu e também a que os EUA podem estar prestes a assumir.

Mais uma vez é desejado fazer uma redução do lixo eletrónico, ao eliminar os carregadores. No extremo oposto temos custos mais altos para fazer cumprir a regulamentação e a possibilidade desta lei desencorajar as empresas de desenvolver padrões novos e melhores.

Esta ideia está agora em discussão e deverá ser assumida em breve, do que a Anatel revelou no seu site. Deverá ter o mesmo peso que a mudança que a União Europeia assumiu e garantir vantagens óbvias para os consumidores do Brasil.

Naturalmente que o peso maior será na Apple e no iPhone. Este smartphone ainda usa a sua interface proprietária, a Lightning, devendo mudar nos próximo anos. Já no caso do Android, esta é uma mudança natural e que está já a acontecer.