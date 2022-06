Semanário Nascer do Sol e jornal i foram alvo de ciberataque

Depois de uma forte onda de ciberataques a grandes empresas em Portugal, as notícias sobre este tipo de situações diminuiu ligeiramente, apesar de continuarem a acontecer ataques pela via digital.

De acordo com uma publicação partilhada nos sites do Semanário Nascer do Sol e jornal i, os canais de informação foram alvo de um ataque informático.

Servidores da Newsplex sofreram um ciberataque

Segundo o que foi revelado, em causa estará um ciberataque aos servidores da Newsplex, empresa detentora dos dois jornais, que acabou por bloquear todo o sistema de produção e gestão de conteúdos nas várias plataformas do grupo. Apesar do ciberataque, ambos os sites mantêm-se operacionais.

Ao fim da tarde, os responsáveis informáticos continuavam a trabalhar na recuperação dos sistemas, estando em risco a edição do jornal i de quinta-feira.

A Newsplex, apesar de alheia ao sucedido, pede desculpa aos seus leitores pela interrupção do seu normal serviço noticioso.

Recorde-se que o número de incidentes digitais registados em Portugal pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) aumentou 26% no ano passado face a 2020.

Lino Santos, coordenador do CNCS referiu que...

Tivemos um aumento de 26% do número de incidentes em 2021 relativamente a 2020. Isto deve-se, primeiro, a uma maior densidade digital, a uma maior utilização do serviço de correio eletrónico, a uma maior digitalização das empresas e, também, a um défice de competências. Temos dificuldade em lidar de forma segura com este progresso tecnológico

As ciberameaças dominantes em Portugal durante o ano de 2021 foram o phishing/smishing/vishing, o ransomware, a fraude/burla online, o comprometimento de contas ou tentativa e a exploração de vulnerabilidades.

O Governo tem sofrido também vários cibersegurança, estando na segunda posição dos alvos mais atacados, tal como revelamos recentemente.

De relembrar que o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) lançou recentemente um relatório sobre cibersegurança que faz uma radiografia do nosso país no que diz respeito à Cibersegurança e que pode ser consultado aqui.