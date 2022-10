Hyundai abre fábrica de elétricos e baterias de 5,5 mil milhões de dólares nos EUA

Diariamente são divulgadas notícias sobre o mundo dos carros elétricos onde se verifica que há um crescente interesse e necessidade de várias marcas do setor para apostar no mercado dos veículos movidos a energia.

Como tal, recentemente a Hyundai abriu uma fábrica de veículos elétricos e de baterias nos Estados Unidos da América no valor de 5,5 mil milhões de dólares.

Nova fábrica de elétricos inaugurada pela Hyundai nos EUA

De acordo com as informações avançadas pela Reuters, a Hyundai Motor Company inaugurou nesta terça-feira (25) uma nova fábrica de veículos elétricos e baterias no valor de 5,54 mil milhões de dólares nos Estados Unidos. A empresa é a maior fabricante de automóveis da Coreia do Sul e atualmente está a vivenciar uma perspetiva incerta relativamente às suas vendas de elétricos no seu mercado principal.

Este investimento é até ao momento o maior da história do estado da Geórgia e o mais recente no âmbito dos elétricos e das baterias na região. Segundo as informações, a Hyundai tem planos para dar início à produção comercial no primeiro semestre de 2025 na gigante fábrica no condado de Bryan, a qual tem uma capacidade anual para produzir 300.000 unidades.

Brian Kemp, governador da Geórgia e outros dois senadores norte-americanos, Jon Ossoff e Raphael Warnock, elogiaram o investimento que vai ajudar a criar cerca de 8.100 empregos.

Esta inauguração acontece numa altura em que a nova política fiscal dos EUA sobre os veículos elétricos tem causado polémica, sobretudo na Coreia do Sul e na Europa. Com esta lei, cerca de 70% dos elétricos tornaram-se imediatamente inelegíveis para os créditos fiscais de até 7.500 dólares por veículo. Falando concretamente na Hyundai, as vendas do seu Ioniq 5 cairam em setembro cerca de 14% nos EUA, comparativamente ao mês anterior.

Resta assim saber se no meio de tanta incerteza, a Hyundai terá ou não feito a escolha certa ao investir tanto dinheiro nesta nova fábrica de elétricos.

