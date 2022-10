Hyundai dá energia ao primeiro hotel do mundo alimentado por um carro IONIQ 5

Já alguma vez tinha imaginado um hotel alimentado inteiramente por energia fornecida por um carro? O conceito é inovador e foi a Hyundai que teve a ideia.

A Hyundai apresentou o primeiro hotel do mundo alimentado por energia automóvel. O Hotel Hyundai abriu as suas portas e oferece uma experiência única graças ao Hyundai IONIQ 5.

Hyundai IONIQ 5, o carro que alimenta um hotel

A Hyundai apresentou o primeiro hotel do mundo alimentado por energia automóvel. Assim, o Hyundai IONIQ 5 alimenta o hotel através da sua tecnologia V2L, que dá energia CA (110 / 200 V) até um máximo de 3,6 kW de consumo de energia. O adaptador do carro fornece “lugar” a uma tomada doméstica na qual os aparelhos domésticos normais podem ser ligados.

O projeto da Hyundai, com curadoria da radialista e crítica Grace Dent, está localizado na cidade de Essex, apenas a uma hora do centro de Londres. A verdade é que "as pessoas, mais do que nunca, estão à procura de estadias únicas e memoráveis e esta é a combinação perfeita entre inovação, luxo e conforto. Como a fonte de energia é móvel, sendo fornecida através do Hyundai IONIQ 5, a verdade é que o projeto poderá aparecer noutros locais" disse Grace Dent.

Estou entusiasmada porque aqueles que ficam connosco, terão a oportunidade de provar o menu sustentável, de origem local, os cocktails, igualmente fabulosos, e, claro, desfrutar de uma boa noite de sono. Espero que este hotel pop-up de três semanas seja apenas o início deste conceito de ligar o carro e alimentar uma experiência de luxo como esta. Prevejo que os hóspedes esperem que a experiência completa esteja novamente disponível em 2023

O Hotel Hyundai está centrado em torno de uma cabana de luxo e está instalado em três áreas-chave:

A suite de hóspedes

Uma cabana de luxo da Quinta Colemans, o quarto oferece tudo o que os hóspedes podem esperar de um hotel boutique. Aqui tudo é alimentado pelo Hyundai IONIQ 5 e pela sua tecnologia Vehicle-to-Load (V2L).

Bar e restaurante

Nenhum hotel está completo sem um bar e restaurante, e o Hotel Hyundai não é diferente. O menu e o serviço de bar foram pensados por Grace Dent, disponibilizando uma oferta de alimentos e bebidas tão inovadores e sustentáveis como os automóveis que o alimentam, com ingredientes de origem local. Ainda no restaurante há uma sala de café Hyundai IONIQ 5, com café expresso preparado com mestria e alimentado pelo carro.

Cinema

Para terminar a noite, os hóspedes são convidados a desfrutar de um filme projetado através do IONIQ 5, assim como uma máquina de pipocas, alimentada pela tecnologia V2L, para a verdadeira experiência cinematográfica.

O nosso premiado IONIQ 5 alimenta o Hotel Hyundai usando a sua característica V2L, que permite a colocação de uma tomada doméstica na qual os eletrodomésticos podem estar ligados

|disse Ashley Andrew, Diretor Executivo da Hyundai Motor UK.

O Hotel Hyundai estará aberto até 5 de novembro, de quarta-feira a domingo.