Sim é estúpido, mas vende muito. Conheçam o revolucionário mercado das malas amolgadas

O mercado online é uma plataforma ótima para se vender tudo e mais alguma coisa. Aliás, na internet, quanto mais parva for a ideia, mais adeptos atrai. E por vezes as coisas funcionam muito bem, vejamos o caso de um empresário italiano que revolucionou o mercado ao vender malas amolgadas, amassadas e todas tortas.

Crash Baggage... aquela cena que nos deixa piursos quando nos acontece

No fascinante mundo do empreendedorismo, encontramos pessoas como Francesco Pavia, um jovem italiano apaixonado por viagens. Embora desfrute da vida de uma forma calma e descomplicada, considera a situação das malas danificadas nos aeroportos insignificante, mas frustrante.

Em resposta a este problema, Francesco decidiu criar uma solução inovadora e lançou a Crash Baggage, uma marca de malas com um design peculiar: novas, mas amolgadas.

Na verdade, é das coisas que nos tira do sério. Infelizmente, acontece ainda com bastante frequência. Para este jovem, esta foi a oportunidade de tornar estas malas um sucesso internacional e como a sua abordagem única mudou a forma como muitos viajam.

Malas todas fod... A origem de uma ideia peculiar

A paixão pelas viagens e a observação das discussões nos aeroportos levaram Francesco a pensar numa solução engenhosa. E se as malas já estivessem amolgadas de antemão?

Bom, se foi bem pensado, foi melhor executado. Assim nasceu a ideia da Crash Baggage, uma marca que oferece malas novas com amolgadelas pré-existentes. Desta forma, cada nova mossa é perfeitamente integrada no design e ninguém tem de se preocupar ou ficar frustrado com os danos.

As malas com amolgadelas da Crash Baggage estão a causar sensação por todo o lado que passam, por esses aeroportos internacionais. Este design único não só evita que os viajantes se preocupem com danos na sua bagagem, como também lhe dá um toque de autenticidade e originalidade.

Cada mossa conta uma história, uma experiência de viagem única. Para além disso, estas malas estão disponíveis em diferentes cores e tamanhos, adaptando-se às necessidades e preferências individuais de cada viajante.

Além de estarem todas danificadas de origem, deixam um aviso aos baggage handlers, que muitas vezes tratam muito mal as bagagens. Não ficam indiferentes a este aviso, dado que o problema é em grande parte das vezes causado pela falta de cuidado ao carregar e descarregar as bagagens de porão.

Além disso, o conceito Crash Baggage chamou a atenção dos viajantes de todo o mundo. O que tornou a ideia num verdadeiro sucesso. Através do seu website, os viajantes podem aceder a estas malas únicas e descobrir o conforto e a tranquilidade de viajar sem se preocuparem com danos na bagagem.