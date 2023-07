Android: 5 novos jogos para se divertir neste fim de semana

Com o fim de semana à porta e tempo livre para passar, os jogos no smartphone poderão ser uma opção para se divertir. Deixamos 5 sugestões novas para conhecer, dedicadas ao Android e disponíveis gratuitamente.

Motorsport Rivals

Motorsport Rivals é um jogo para os fãs de jogos em multiplayer, onde o trabalho em equipa será essencial para ganhar a corrida. Distribua cartas de corrida para atacar os seus rivais definitivos e participe de corridas emocionantes que testam o seu espírito de equipa e habilidades táticas.

NS2: Underground - jogo de carro

Prepare-se para enfrentar a condução definitiva das corridas de carros noturnos de alta velocidade com nitro boost neste emocionante novo jogo NS2: Underground. Pode escolher o carro com que quer correr, os controlos são de fácil direção e ajustáveis e ainda tem inúmeros modos de jogo disponíveis.

Harry Potter: Desperta a Magia

Harry Potter: Desperta a Magia é um novo RPG com cartas colecionáveis que te leva a Hogwarts para explorares o mundo da feitiçaria. Joga com amigos, melhora as tuas capacidades e domina a magia!

Undawn

Um desastre apocalítico é já um clássico no mundo dos videojogos e não poderia faltar aqui uma novidade dentro do género. Undawn vai fazê-lo entrar num mundo destruído com pessoas infetadas a vaguear. Undawn combina modos PvP e PvE enquanto os jogadores se defendem de infetados ou outros humanos, enquanto lutam para sobreviver.

Train Manager - 2023

Os jogos de simulação são também uma ótima forma de passar o tempo e no Train Manager - 2023 pode tornar-se no próximo magnata ferroviário e criar um monopólio dos comboios. Terá que começar do nada para alcançar um verdadeiro império de rotas ferroviárias pelo mundo.