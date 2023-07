ASML nega que lançará máquinas de produção de chips menos avançadas para a China

As restrições impostas à China têm tido um impacto significativo na indústria do país. Recentemente os Países Baixos também se juntaram a esta onda de sanções, sendo que a ASML adiantou que deixaria de vender os seus equipamentos para o território chinês. Contudo, rumores recentes indicavam que a empresa holandesa iria lançar máquinas de produção de chips menos avançadas para a China, sem necessidade de licença, mas entretanto a informação já foi desmentida.

Dificilmente teremos um clima de paz entre os EUA e a China, especialmente no que respeita ao setor tecnológico. O país norte-americano tem afiado cada vez mais as facas com que ameaça a rival ao implementar novas e mais apertadas medidas restritivas.

E nesta missão, os EUA são também acompanhados por outras nações, como o Japão e os Países Baixos, sendo que este último 'castigou' a China através do bloqueio da exportação das poderosas máquinas avançadas para a produção de chips da empresa ASML. Mas os rumores recentes davam conta de que a ASML teria planos para lançar versões mais reduzidas e menos avançadas das suas máquinas de fabrico de Chips para a China, sem necessidade de licença para tal. No entanto... tal não é verdade.

O canal asiático DigiTimes tinha levantado a possibilidade de a ASML lançar uma versão mais reduzida das suas máquinas de litografia UltraVioleta Profunda (DUV). As informações indicavam que estas máquinas iriam cumprir com as normas de exportação definidas pelos Estados Unidos e, desta forma, poderiam ser enviadas para os clientes chineses sem uma licença. Seriam máqiinas menos avançadas que permitiriam às empresas chinesas, como a SMIC, fabricar chips numa litografia a partir de 28 nm, mas não mais avançados.

ASML não enviará máquinas de chips menos avançadas para China

Esta seria uma oportunidade interessante para a China, contudo a própria ASML já desmetiu esta possibilidade e garante, em comunicado, que "cumpre todas as leis e regulamentos aplicáveis, e que não está a projetar um sistema especificamente para a China e não responderá a mais rumores e especulações".