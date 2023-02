Há algum tempo que se fala de um novo carro elétrico da Tesla que estará a ser preparado. É um modelo de menores dimensões e com um preço reduzido. Uma novidade poderá ter sido descoberta, com um protótipo a circular. Será o novo Tesla de 25 mil dólares que a marca está a preparar?

A Tesla tem algo novo a ser preparado?

A Tesla tem sido comedida na apresentação de novidades nos seus carros. Prefere apostar na criação de mais tecnologia nos modelos que tem no mercado e pontualmente apostar em novas áreas como fez com o Semi e com a Cybertruck.

Ainda assim, a marca tem sido referenciada várias vezes como tendo a ser preparado um novo modelo. Este terá dimensões menores que o Model 3 e terá também um preço mais reduzido, sendo apontada a barreira dos 25 mil dólares, algo que a Tesla promete há muito tempo.

Descoberto o novo Model 2 a circular?

Agora surgiram imagens na China que revelam um carro em testes e que tem muitos dos elementos da Tesla. Este tinha uma camuflagem aplicada, algo normal nos modelos de teste, para impedir que o seu design seja totalmente revelado. Ainda assim, este poderá mesmo ser o novo modelo da marca.

Apesar de ter muitos elementos da marca, este não é de forma clara um novo Tesla. Os relatos revelam elementos que o associam à marca, mas mostram também a proximidade a outros possíveis modelos. Sendo o primeiro carro elétrico da marca criado na China, poderá levar a marca a ter novas medidas para os testes reais.

Um carro elétrico de preço reduzido

Este novo modelo surge agora depois de esta semana a marca ter revelado um novo vídeo onde pode ter revelado demais. Mais uma vez surgiu o que parece ser o centro de design da Tesla, com os planos do novo carro que estará a ser preparado para ser revelado algures no futuro.

Com todos estes elementos está cada vez mais claro que a Tesla poderá ter novidades para breve. O Model Y está a ser um sucesso em todos os mercados e em breve poderá ser o carro elétrico mais vendido, havendo espaço para que este (possível) Model 2 siga o mesmo caminho com o seu preço reduzido.