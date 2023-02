Desde que a Apple apresentou o iPhone 14 com a comunicação por satélite que esta caraterística tem despertado o interesse de outros fabricantes. A Samsung acabou de revelar os seus planos e agora há uma nova proposta. A MediaTek tem um novo modem pronto dedicado à comunicação por satélite e que será melhor que a da Apple ou Samsung.

MediaTek traz comunicação satélite

A comunicação por satélite não é uma novidade no campo das telecomunicações. Usadas em situações muito especiais, eram demasiado caras para ser usadas pelo público em geral, algo que está agora a mudar completamente com a proposta da Apple no iPhone 14 e em muitas mais que estão a chegar.

Claro que a MediaTek quer também uma parte deste negócio e por isso tem preparada a sua proposta. A marca escolheu criar uma solução mais agnóstica e que poderá ser usada por qualquer fabricante nos seus smartphones. Além disso, está também independente de qualquer rede para operar.

Com o seu novo modem para comunicação satélite pronto, sabe-se que permitirá comunicação bidirecional. Além disso, e como a solução da Samsung e da Qualcomm, também não se limitará a mensagens de voz, podendo enviar e receber imagens e vídeo.

Solução será melhor que Apple ou Samsung

A grande vantagem parece ser mesmo a possibilidade de ser usada em qualquer rede satélite. Se no caso da Apple depende da Globalstar e na Qualcomm da Iridium, na MediaTek optaram pelo padrão 3GPP Non-Terrestrial Network. Além disso, pode ligar-se a satélites Geosynchronous Equatorial Orbit e não aos Low Earth Orbit.

Espera-se que A MediaTek apresente já no MWC esta solução, já pronta a ser usada em alguns equipamentos. A marca anunciou que será possível testar o Motorola defy 2 e o CAT S75, bem com um dispositivo Bluetooth da Motorola que vai permitir a qualquer Android ou iPhone ligar-se à plataforma Bullitt Satellite Connect e ter comunicação satélite.

Está assim presente mais uma proposta que eleva a comunicação satélite para um novo patamar. Mostra-se ao nível dos mais recentes fabricantes - Samsung e Qualcomm - e muito mais capaz do que a Apple oferece por agora.