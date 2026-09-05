Rubrica: As apps desenvolvidas pelos nossos leitores [136]

Está farto das apps que tem no seu telemóvel e precisa de fazer uma atualização nesses conteúdos? Procura aplicações ou jogos divertidos e que sejam desenvolvidos em Portugal ou por leitores que nos seguem nos vários pontos do mundo? Então cá estamos para mais uma rubrica de divulgação das aplicações fruto do trabalho, imaginação e criatividade dos nossos leitores. Resumidamente, são apps simples, úteis, divertidas, enfim... tudo o que possam imaginar.

Vamos então conhecer as 4 apps de hoje.

As apps dos nossos Leitores

LiveGlobe 3D: ISS & Terramotos

A app LiveGlobe 3D serve como uma plataforma de monitorização de terramotos em tempo real, fenómenos naturais da NASA EONET, camadas de clima NOAA e rastreador ISS ao vivo.

Através da app, pode ver o nosso planeta Terra em 3D de rotação livre com feeds científicos autênticos e ao vivo.

A app foi pensada sobretudo para preppers (pessoas que se preparam de forma proativa para enfrentar emergências, desastres naturais, crises económicas ou falhas graves nos serviços essenciais), observadores de terramotos, astrónomos amadores e entusiastas de geografia que desejam acompanhar o pulso do planeta em tempo real.

LiveGlobe 3D: ISS & Terramotos é uma aplicação sem anúncios e sem rastreio dos utilizadores.

A app foi desenvolvida pelo leitor Marcus Hoja e está disponível gratuitamente para Android.

LiveGlobe 3D

Pet Loss Companion

A app Pet Loss Companion é perfeita para o ajudar no processo de fazer o luto do seu animal, tendo sido desenvolvida para oferecer apoio emocional a quem está a passar por essa fase difícil.

A aplicação permite guardar memórias, escrever reflexões, criar homenagens ao animal e encontrar um espaço seguro para lidar com o processo de luto.

A ideia surgiu depois de a sua criadora ter passado por uma situação de luto animal de perto. E, ao ver o impacto emocional que essa perda teve, percebeu que este é um assunto ainda pouco falado e que uma aplicação poderia ajudar e diminuir a dor.

Esta aplicação foi desenvolvida pela leitora e programadora Lígia Peres e está disponível gratuitamente para Android.

Pet Loss Companion

Visionauta

Visionauta é uma app de acessibilidade que usa inteligência artificial para ajudar pessoas cegas e com baixa visão no seu dia a dia. A aplicação abrange diversos serviços e apoios, como a leitura de textos, onde o utilizador poderá apontar a câmara para qualquer documento, embalagem ou placa, e a ferramenta irá ler o conteúdos em voz alta.

O utilizador poderá ainda fazer qualquer questão acerca daquilo que a câmara do dispositivo está a captar, tal como o que é determinado produto, qual a sua validade, descrição de situações e imagens, entre outros.

É ainda possível ter ajuda na localização de objetos, como o smartphone, identificação de dinheiro, apliação de textos, lanterna, entre outras funcionalidades e recursos.

A app Visionauta é da autoria do leitor Jonathan Santos, engenheiro de software cego, ex-Google e ex-Samsung. Está disponível de forma gratuita para Android e iOS.

Android

iOS

BeachFinder: Mar e Vento

Ainda estamos no Verão e o calor continua a fazer parte dos nossos dias. Desta forma, a app BeachFinder poderá ser extramamente útil. Através desta aplicação, poderá encontrar a praia, o lago ou o ponto de banho perfeito — com condições ao vivo de uma comunidade real.

Nesta plataforma pode ver aquilo que as pessoas na praia relatam no momento, como a lotação, águas-vivas, bandeira, transparência da água, algas, vento e ondas. Pode ainda tornar tudo mais competitivo e interessante ao adicionar os seus próprios relatos e, assim, subir no ranking semanal: local, nacional e mundial. Adicione também os seus lugares favoritos, ganhe conchas e desbloqueie distintivos.

A app foi desenvolvida pelo leitor Anthpny e está disponível gratuitamente para Android. Pode também consultar o site oficial aqui.

BeachFinder

O que acharam das aplicações desta semana?

Caso queiram ver a vossa aplicação divulgada no Pplware, enviem-nos a informação para divulga_apps@pplware.com.