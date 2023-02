A Microsoft tem feito muitos esforços para que o Windows 11 passe a ser o padrão em todos os equipamentos. A forma de o conseguir tem sido agressiva e nem sempre com bons resultados. Agora volta a tentar este movimento, mas com um pormenor. Está a fazê-lo em máquinas que não suportam o Windows 11.

Desde que a Microsoft apresentou o Windows 11 que tem feito um esforço grande para que este passe a ser o padrão nos computadores. Quer assim que este assuma o seu papel como o mais usado e que assim consiga trazer as novidades para todos os utilizadores.

Não tem sido um processo simples, muito por culpa dos requisitos que a própria Microsoft colocou para este seu novo sistema. Muitos PCs acabaram por não ser suportados e isso impede que o Windows 11 chegue a estas plataformas. Ainda assim tem tentado que as atualizações aconteçam.

Windows 11 free upgrade being offered to unsupported Windows 10 devices/VMs?



Screenshots from a Windows 10 22H2 VM that does not meet the Windows 11 system requirements, big ones being TPM (none) and RAM (2 GB) pic.twitter.com/VNNswgMLiC — PhantomOcean3 (@PhantomOfEarth) February 23, 2023

A mais recente ação parece estar a tomar forma, com novos alertas a serem mostrados aos utilizadores do Windows 10. Este é um pop-up que está a ocupar todo o ecrã do computador e que procura levar os utilizadores a fazerem a atualização. Tem um design que propositadamente leva a aceitar o upgrade.

O mais curioso agora é que esta atualização está a ser proposta a utilizadores de máquinas que não cumprem os requisitos da Microsoft. Para ser uma apresentação quase aleatória e que quer à força que os utilizadores façam a atualização para o Windows 11.

Attempting to install it failed as it complained about the system requirements — PhantomOcean3 (@PhantomOfEarth) February 23, 2023

A piorar ainda mais este cenário, os utilizadores acabam por ter de aceitar o processo e a atualização para o novo sistema da Microsoft. Claro que ao aceitarem que este aconteça, rapidamente são confrontados com uma mensagem de erro e o processo é interrompido.

Este parece um erro demasiado óbvio para que a Microsoft o tenha cometido. Depois de muita confusão com os requisitos, está agora a tentar forçar a atualização em máquinas não suportadas. Ainda mais curioso é que este não é o primeiro caso em que tentaram este processo em máquinas sem o hardware necessário para o Windows 11.