Samsung apresenta tecnologia de comunicação bidirecional via satélite para smartphones

Os sistemas de comunicação via satélite serão a tendência dos próximos anos no segmento dos smartphones. A Huawei e a Apple foram pioneiras, mas as restantes fabricantes estão também a trabalhar em propostas para trazer aos consumidores em breve. A Samsung anunciou agora a sua tecnologia de comunicação bidirecional via satélite para smartphones.

A Samsung deu a conhecer a sua tecnologia de redes não terrestres 5G para comunicação direta entre smartphones e satélites. A empresa planeia integrar a tecnologia nos seus modems Exynos.

A comunicação de redes não terrestres - Non-Terrestrial Networks (NTN) -, atualmente implementada pela Apple para seu serviço Emergency SOS na série iPhone 14, permite que smartphones se liguem a satélites para haver uma forma de comunicação em regiões remotas.

Através de um comunicado de imprensa, a Samsung diz que a tecnologia NTN da Samsung ajudará a garantir a interoperabilidade e escalabilidade entre os serviços oferecidos por operadoras globais de telecomunicações, fabricantes de dispositivos móveis e empresas de chips.

A tecnologia de comunicação via satélite da Samsung funciona no seu modem Exynos 5300 para se ligar a satélites de órbita baixa da Terra (LEO).

A empresa adianta também que os seus futuros modems Exynos suportarão comunicação bidirecional, assim como a solução Snapdragon Satellite da Qualcomm. Os telefones equipados com esses modems poderão enviar e receber mensagens de texto, imagens e vídeos.

A apresentação da solução de ligações por satélite da Samsung para smartphones surge poucas semanas depois do lançamento dos Samsung Galaxy S23 e da justificação de TM Roh para a não inclusão da funcionalidade neste segmento. O executivo responsável pela divisão Mobile da empresa disse que ainda era uma funcionalidade bastante limitada.