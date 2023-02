A Microsoft foi pioneira no que toca a trazer o ChatGPT e a IA para o Bing Chat. Este seu motor de pesquisa recebeu um modo de chat que irá permitir uma interação única com os utilizadores. Depois de vários problemas com esta inteligência artificial, chega agora mais uma questão. Está a dizer onde se devem descarregar torrents.

Mais do que uma simples integração com a sua pesquisa, o Bing Chat quer usar a IA para ajudar os utilizadores. Quer que estes interajam de forma natural e que perguntem pela informação que querem como se estivessem numa simples conversa.

Os testes que estão abertos e a ser cumpridos têm mostrado alguns problemas básicos desta IA, mas que parecem vir a ser resolvidos. São fruto da sua ainda muito recente idade e da necessária adaptação para que estejam integrados com tudo o que a Microsoft quer trazer.

Algo que foi agora revelado é que o Bing Chat parece ser completamente honesto com os utilizadores. É de tal forma que está a revelar onde estes podem descarregar os torrents dos seus filmes e séries favorito, usando para isso os conhecidos torrents.

Este cenário surgiu depois de um utilizador fazer uma simples pergunta, em que quera saber onde encontrar o mais recente episódio da série Last of Us. A resposta da IA e do Bing Chat surgiu rapidamente, indicando mais do que o esperado. Para além do link dos torrents, revelou ainda o tamanho e o número de fontes que podiam ser usadas.

Curiosamente, o link proposto estava num idioma que não poderia ser interessante para o utilizador. Claro que a pergunta não teve o detalhe que poderia ter e assim o Bing Chat terá acabado por responder com o primeiro resultado que tinha registado e que respondia à questão colocada.

Esperava-se que a Microsoft tivesse já um filtro aplicado e que impedisse este tipo de questões e este tipo de respostas. O Bing Chat e a sua IA tem ainda muito para melhorar e os testes que estão a acontecer servem para isso mesmo.