Ericsson também vai despedir 8.500 dos seus funcionários

Praticamente todas as semanas nos chegam notícias sobre grandes empresas do setor tecnológico que estão a despedir uma fatia significativa dos seus trabalhadores. E há agora mais um nome a juntar-se a esta tendência. As informações indicam que a sueca Ericsson também vai despedir 8.500 dos seus trabalhadores como forma de cortar nas despesas da empresa.

Ericsson: 8.500 funcionários despedidos

Segundo as informações avançadas pela agência Reuters, a Ericsson vai-se juntar a tantas outras empresas tecnológicas e despedir 8.500 trabalhadores. Esta é a estratégia encontrada pela gigante sueca para cortar nos custos da empresa, tal como é explicado num documento enviado aos seus trabalhadores, ao qual a Reuters teve acesso. E esta será a maior demissão no segmento das telecomunicações.

Nesse documento, Borje Ekholm, CEO da Ericsson referiu que "a forma como as reduções de pessoal são geridas dependerá da prática local do país. Em vários países, as reduções de quadro de funcionários já foram comunicadas esta semana".

Já na passada segunda-feira (20), a empresa já havia anunciado os seus planos para o corte de 1.400 empregos na Suécia. Recordamos que a marca emprega em todo o mundo cerca de 105.000 pessoas.

Para já a empresa sueca não revelou qual a região que será mais afetada por estes cortes de pessoal, mas os analistas apontam que será os EUA e dentro dos menos afetados estará a Índia.

No mês de dezembro de 2022, a Ericsson havia adiantado que iria cortar cerca de 812 milhões de euros em despesas até ao final de 2023, à medida que a procura diminuia nalguns mercados, como a América do Norte. "É nossa obrigação reduzir o custo para nos mantermos competitivos. O nosso maior inimigo agora pode ser a complacência", adiantou Ekhold no documento.

Desta forma, a empresa junta-se a outros nomes de peso como a Microsoft, Google, Amazon, PayPal, Dell, Lenovo, Yahoo, Disney, entre outras, que também decidiram cortar na sua força de trabalho.