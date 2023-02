Mais uma! Yahoo vai despedir 20% da sua força de trabalho

Têm sido meses difíceis para os consumidores, mas também para as empresas. Uma a uma, vamos tomando conhecimento de novos cortes e reformulações na estratégia de negócio. Desta vez, a notícia chega da Yahoo, que anunciou o despedimento de 20% da sua força de trabalho, bem como a reorganização da estratégia publicitária.

O mundo está a viver uma altura complicada e não é apenas o bolso dos consumidores que está a pedir socorro. Afinal, as gigantes tecnológicas estão também a mostrar sinais de contenção, anunciando cortes e reformulações na abordagem. Neste caso, contudo, a mudança não está relacionada com os desafios económicos.

Recentemente, a Yahoo anunciou que vai despedir 20% da sua força de trabalho, dispensando 1.600 funcionários. De acordo com o Axios, esta reformulação faz parte de um plano de reestruturação promovido pelo CEO, Jim Lanzone. No final do dia de ontem (quinta-feira, 10 de fevereiro), a empresa terá dispensado 12% da sua mão-de-obra (1.000 funcionários). Os restantes 600 serão despedidos ao longo de um período de seis meses, que terá início no segundo semestre deste ano.

Contrariamente à tendência que temos vindo a conhecer, o CEO da Yahoo explicou, durante uma entrevista, que os despedimentos não estão relacionados com os desafios económicos. Por sua vez, estão a acontecer, na sequência de algumas mudanças estratégicas na área da publicidade. Segundo executivo, esta já não é rentável e está a sugar os recursos da empresa.

Embora a Yahoo tenha trabalhado as suas propostas de publicidade digital, de forma a impulsionar o seu negócio a ponto de competir com gigantes como a Google a Meta, a verdade é que os esforços estão a começar a esgotar-se. Por isso, o CEO explicou que, quando plano de despedimentos chegar ao fim, a Yahoo terá perdido 50% dos seus funcionários e, assim, conseguirá jogar ofensivamente em negócios que lhe dão, efetivamente, retorno.

A par dos cortes e do encerramento da plataforma Gemini, o executivo pretende investir numa outra chamada Yahoo Advertising, que permitirá que os clientes comprem anúncios para serem exibidos numa enorme rede de websites de terceiros e, dessa forma, gerar "milhares de milhões em receitas". No futuro, o objetivo passará por reforçar esta proposta através, possivelmente, da compra de outras empresas.