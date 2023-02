Mensagens por voz do WhatsApp vão ser transcritas para texto

Os áudios do WhatsApp são uma forma muito simples de comunicação, mas têm o problema de que nem sempre podem ser ouvidas no imediato por quem as recebe. Ora, a solução já está a caminho. As mensagens de voz vão ser transcritas para texto.

WhatsApp vai receber transcrição de mensagens de voz

A última versão beta do WhatsApp para iPhone surgiu, segundo o WABetaInfo, com um recurso que permite fazer a transcrição para texto de mensagens de áudio. Com esse recurso, a app deteta o que foi dito na mensagem e transforma o conteúdo do áudio em texto.

Para já, sendo um recurso ainda a ser testado em fase beta, existem muitas limitações, como por exemplo, caso o idioma da mensagem seja diferente do definido para a transcrição, a opção não funcionará. O mesmo acontecerá se não forem detetadas quaisquer palavras.

Segundo a informação partilhada, todas as transcrições serão processadas no dispositivo e não serão carregadas no WhatsApp ou nos servidores da Apple, o que é uma grande vantagem em termos de privacidade.

Não vem tarde?

Neste momento, apenas a versão beta do WhatsApp para iPhone tem o recurso de transcrição e o site não avança nenhuma informação relativa ao Android. O Telegram é um dos principais concorrentes do WhatsApp e já oferece transcrição de áudio e vídeo. No entanto, nesse caso, o recurso está disponível apenas para utilizadores do Telegram Premium. No WhatsApp, o recurso será gratuito para todos.

Não há data ainda para o lançamento de uma versão mais alargada, mas perante os desenvolvimentos, em breve, a transcrição de áudio para texto deverá começar a ficar disponível para os utilizadores.