Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Como consigo recuperar este router da Xiaomi?

Bom dia, venho por este meio solicitar-vos ajuda no seguinte: Chegou-me este fim de semana às mãos um router Xiaomi AIoT AX3600, pertença do meu enteado, que tem uma luz laranja fixa, já tentei fazer os resets disponíveis e não passa do mesmo. Tentei somente reset durante 10s até a luz laranja piscar e nada. Tentei com a ficha de alimentação fora e premir o botão reset e de seguida ligar a alimentação, pisca rápido e mais nada acontece. Reparei que deixando o router ligado durante algum tempo, a luz laranja pisca uma vez a cada 2 min. Por cabo de rede ligado na porta WAN a um Portátil, não é reconhecido o router, mesmo entrando pela página de configuração 192.168.31.1, e também nada. Liguei-o diretamente também ao router da minha operadora, e através do gestor do router também não encontro o Xiaomi. Assim gostaria, caso seja possível uma solução para conseguir colocá-lo de novo a funcionar. Cumprimentos, Hélio Bárbara

Resposta:

Hélio,

Tratando-se da luz laranja ligada da forma que descreve, tudo indica que o router está morto… ou em coma, vá.

O estado dele deverá ser o conhecido “bricked”, transformado em tijolo, onde a solução de recuperação é sempre tecnicamente avançada, portanto, possível.

Há algumas, poucas, discussões acerca de como recuperar esse router a partir do estado bricked, sendo que é necessário que o bootloader não tenha sido afetado. A provável origem desse problema terá sido a má execução do processo de troca de firmware, porque originalmente este router traz o firmware apenas em chinês.

Deixo uma das discussões que poderá ser útil:

https://forum.openwrt.org/t/xiaomi-ax3600-bricked/106300 (este comentário em particular)

Há muito para ler e compreender, poderá ser uma tarefa muito demorada.

Boa sorte!

[Respondido por Hugo Cura]

Podem ajudar-me a ver o que tem o meu email?

Votos de um bom dia! Caros Senhores, Estou reformado e não sou especialista em informática. Utilizava o cliente de email Evolution do Linux, de que gostava, mas por uma razão que desconheço, deixou de estar disponível. Esclareço: surge uma tarja cor de laranja quando o instalo que já tentei apagar, mas não consigo, mesmo utilizando “Mais ferramentas/limpar dados de navegação”, extensões e com uma hiperligação obtida na rede, o DNS. Aparece: rest-proxy-error-quark, 400): Bad Request Está, pois, inacessível. Não sei se me podem ajudar, mas tentar não prejudica. Obrigado, cumprimentos, Zeferino Tomé

Resposta:

Zeferino,

Esse erro está relacionado com uma falha no token de acesso, ou seja, numa chave gerada a partir das credenciais de acesso utilizadas.

É difícil dar mais dicas sem saber mais informação, nomeadamente de qual o domínio da conta de email utilizada. Será que houve alteração na forma de autenticação dessa conta, como a alteração da palavra-passe ou a ativação de autenticação em 2 passos?

Seja como for, começaria por tentar configurar novamente a conta, para garantir que todos os passos de autenticação estão corretos e atualizados.

Se, por alguma razão desconhecida continuar a não funcionar, e não conseguir resolver, pode sempre tentar outro cliente de email como o Thunderbird, muito completo e mais evoluído.

[Respondido por Hugo Cura]

Será que tiveram mesmo acesso a todos os meus dados?

Boa tarde, Estou a entrar em contato com a vossa linha antes de contactar qualquer outra entidade. Acontece que sou vosso utilizador diário e lembrei-me de vos pedir opinião/ajuda. Acontece que ao dia de ontem recebi um email, que foi direto para o spam, com um aviso em como tiveram acesso aos meus dados através de uma compra de credenciais e que tem acesso a todos os meus dispositivos e inclusive estes estão infetados com um software, o nome do software foi dito. Exigem o pagamento de uma bitcoin em 5 dias, caso não aconteça toda a minha informação será apagada e os dados publicados. O domínio que me enviou o email é @rubenfilipereis.com, exatamente o meu nome e o correspondente ao meu email, rubenfilipereis@hotmail.com. Por favor pedia a vossa ajuda e opinião. Nunca me tinha acontecido tal situação. Caso seja necessário e se ajudar poderei copiar todo o texto do email e partilhar convosco. Muito obrigado mais uma vez. Com os melhores cumprimentos Ruben Reis

Resposta:

Rúben,

À partida, esse é o típico email que pretende convencer o destinatário a fazer algo mas sem conteúdo específico para sustentar a ameaça, ou seja, um falso ransomware.

O facto de o remetente ser exatamente o email de destino, com vista a tornar a ameaça mais credível, é algo simples de fazer. Uma rápida pesquisa no Google mostra diversas formas de o fazer, e se numa primeira altura isso era feito como brincadeira entre conhecidos, atualmente a brincadeira passou a ser mais desagradável.

Outra forma muito comum de falso ransomware, é procurar numa das dezenas de leaks de emails+passwords, determinado email e contactá-lo a informar que foi descoberta a pass e foi conseguido acesso a conteúdos obscenos. Digamos que há probabilidade de isso poder resultar, principalmente quando o custo de enviar centenas ou milhares de emails nesses moldes é praticamente nulo.

Mas atenção, iniciei a minha resposta com "à partida". Seria necessário investigar um pouco mais para ter a certeza absoluta de que não houve acesso indevido ao email (deverá ser possível ver o histórico de acesso com IP + localização), analisar cuidadosamente o conteúdo original do email (código original), procurar por incongruências no texto e pesquisar por algumas palavras-chave lá colocadas.

Resumindo, se caiu no Spam, é para lá que deve voltar sem necessidade de qualquer ação.

[Respondido por Hugo Cura]

Será que esta app é maliciosa e que tenho de a remover?

Saudações Inadvertidamente coloquei a aplicação My.Com no computador. Pergunto se é perigosa, como a posso eliminar? Tenho Windows 10. Boas tardes e obrigado pelo vosso trabalho. Álvaro Dias

Resposta:

Álvaro,

A app My.com faz parte do serviço que se dedica a dar aos utilizadores uma forma de gerir as suas contas e email, bem como está associada a um programa de publicidade, que parece dedicado aos utilizadores na Rússia.

Assim, e porque parece não estar interessado na sua presença no Windows, o ideal é mesmo a sua remoção do sistema operativo.

Para isso, deverá aceder às Definições do Windows e depois escolher o separador Aplicações. No separador que será escolhido por omissão bastará encontrar a app My.com e fazer a sua remoção.

Deverá ser algo simples e rápido, sem deixar qualquer dependência desta app no seu computador e no Windows 10.

Para futuro, e como um conselho, recomendamos que tenha atenção às apps que coloca no seu sistema, para evitar situações desta e que podem potencialmente trazer problemas quer para o sistema, quer para os seus dados.

[Respondido por Pedro Simões]

Que software usar para substituir as luzes do teclado?

Bons dias, Tenho um portátil Dell com teclado numérico, mas a tecla NumLock não tem led, há alguma aplicação que possa ajudar a olhar para o tray e ver se o NumLock está ligado ou não? Saudações Tecnológicas, André Gomes

Resposta:

André,

O que não faltam na Internet são apps para lhe dar essa informação que muitas vezes é importante para os utilizadores do Windows.

Como funcionam todas com o mesmo princípio, vamos deixar 5 propostas para que escolha uma delas e a use no seu computador:

Veja cada uma destas propostas e escolha qual a que lhe parece mais adequada e que lhe forneça a informação que precisa.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.