“Vá para casa”: PCs de empresa alertam quando é hora de ir embora

O facto de existir um horário significa que existe uma hora de entrada e uma hora de saída (e um período de descanso). Mas, como todos sabemos, nem sempre é assim e por norma os empregadores acham que quanto mais se trabalha, mas produtivos são os funcionários. E se os funcionários recebessem um alerta no computador para ir para casa?

Funcionários são "obrigados" a desligar e ir a embora

Há uma empresa de tecnologia indiana onde os computadores dizem aos trabalhadores quando é hora de desligar e ir para casa. O objetivo, segundo é referido pela empresa Softgrid Computers é combater o excesso de trabalho e as longas horas passadas no escritório.

Após o sistema emitir o aviso, o sistema bloqueia em 10 minutos e os funcionários são "obrigados" a desligar e ir embora.

Uma das funcionárias, através do Linkedin, partilhou uma fotografia do aviso a aparecer no ecrã do computador de trabalho.

Esta é a realidade do nosso escritório. (...) Colocaram um lembrete que bloqueia o computador após o fim do meu turno", escreveu Tanvi Khandelwal. "Não há mais chamadas, nem e-mails fora do horário de trabalho. Não é fantástico?".

O software foi desenvolvido por um funcionário da empresa.

Segundo é referido pela Organização Mundial da Saúde, trabalhar longas horas mata centenas de milhares de pessoas por ano, uma tendência que tem vindo a piorar desde a pandemia de COVID-19.