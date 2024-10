Recebeu uma imagem estranha no WhatsApp? Em breve poderá saber a sua origem

Na sua senda quase diária de novidades, o WhatsApp adiciona muitas melhorias. A mais recente mostrou que estão a chegar os tão esperados temas alargados, com muitas mais propostas. Claro que continuam a ser preparadas novidades, que mostram como este serviço evoluirá.

Uma ajuda para a segurança do WhatsApp

A plataforma de mensagens está também a testar uma funcionalidade de notificações para chats de grupo que notificará os utilizadores apenas quando receberem uma resposta ou menção. Agora, está em preparação mais uma novidade que visa oferecer aos utilizadores do WhatsApp a opção de verificar a autenticidade das imagens que recebem na plataforma.

Alegadamente, o WhatsApp desenvolve uma funcionalidade que permite aos utilizadores pesquisar imagens na web. Ao abrir uma imagem recebida, tocar no botão de três pontos no canto superior direito irá mostrar uma nova opção chamada “Pesquisar na Web”.

Com esta funcionalidade, os utilizadores poderão verificar a autenticidade das imagens, determinando se a imagem é original ou criada com IA, entre outras coisas. Isto também ajudará a identificar conteúdo enganoso ou falso. Quando um utilizador pesquisa uma imagem na web, esta é carregada no Google, que depois, através do seu algoritmo, compara imagens ou fontes semelhantes para obter informações rapidamente.

Pesquisa da imagem será feita na Google

O WhatsApp garante a privacidade ao não armazenar ou processar estas imagens. Mesmo que as fotografias sejam enviadas para o Google para pesquisa, permanecem privadas e seguras. Esta funcionalidade pode ser utilizada em qualquer imagem enviada a um utilizador por um amigo ou recebida numa mensagem encaminhada.

Além disso, o WhatsApp está também a testar uma nova funcionalidade para testar a autenticidade dos links em mensagens reencaminhadas com frequência. Semelhante à funcionalidade de pesquisa de links, a funcionalidade de pesquisa de imagens será totalmente opcional.

Do que se sabe, “os utilizadores terão controlo total sobre se desejam iniciar uma pesquisa ou não, garantindo que nenhum dado é partilhado sem a sua ação explícita”. Por enquanto, a funcionalidade está em desenvolvimento e não está disponível nem para utilizadores beta. Pode chegar numa atualização futura, com o recurso de pesquisa de links.