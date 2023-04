ParK Beyond quase a abrir portas

A Bandai Namco Europe e a Limbic Entertainment preparam-se para abrir as portas do maior e mais insano parque de diversões do planeta: Park Beyond. Venham saber quando é a inauguração...

Tal como vimos aqui, a Bandai Namco Europe e a Limbic Entertainment preparam-se para o lançamento de Park Beyond.

Trata-se de um jogo de simulação e gestão de parques temáticos, altamente insano e praticamente sem limites, que está previso abrir as suas portas virtuais no próximo dia 16 de junho de 2023.

Com as reservas já disponíveis, foram também reveladas as diferentes edições, que podem ver mais abaixo. Cada reserva vem com um bónus especial: o PAC-MAN Impossification set, composto por passeios planos, lojas, artistas e itens decorativos exclusivos.

Com uma tremenda capacidade de personalização e de invenção, o impossível praticamente não existe em Park Beyond. Dessa forma, o jogo introduz o conceito de Impossificação (Impossification): um conceito no qual a tecnologia, o dinheiro e a gravidade não são obstáculos intransponíveis.

Edições de Reserva:

PC Retail Day-1 Edição de Ingresso – Físico

Código base do jogo

SteelBook [en]®

Banda sonora física e digital por Olivier Derivière

Postais

Autocolantes

Deluxe Edition: VISIONEER Edition – Digital

Jogo base

ZOMBEYOND Impossification Set

Park Beyond: Annual Pass - um Passe de Temporada incluindo os 3 DLCs futuros

Conjunto de Montanhas-Russas Bónus Passe Anual com 5 skins exclusivas para carros

Collector's Edition: IMPOSSIFIED edition – Física

Tudo incluído na Edição VISIONEER

Banda sonora física e digital por Olivier Derivière

Estatueta Omnicar Desk

Artbook [en]

Cartaz

Lanyard e crachá da equipa

BEYOND SEAS Set

Park Beyond vai chegar a 16 de Junho ao PC, Playstation 5 e Xbox Series X.

Entretanto, foi ainda anunciado que existirá um Closed Beta Test, entre 9 e 19 de maio no para PC. Os jogadores podem inscrever-se aqui.

Os participantes neste Closed Beta Test e que mais tarde comprarem o jogo, irão desbloquear a skin dourada para o omnicar, o veículo usado nas montanhas-russas de Park Beyond.