Novo video as Lendas de Super Mega Baseball 4

EA Sports disponibilizou recentemente um novo vídeo que lança um olhar mais profundo sobre Super Mega Baseball 4, o seu próximo titulo dedicado ao Baseball. Venham saber mais sobre as novidades.

Tal como aqui indicámos, Super Mega Baseball 4 corresponde ao próximo episódio da série descontraída e bem disposta Super Mega Baseball, da EA Sports.

Este ano, a série está de regresso com muitas novidades e motivos para os fãs voltarem a apostar no jogo e deliciarem-se com a sua irreverência e boa disposição.

A EA Sports disponibilizou um novo trailer para Super Mega Baseball 4 (ver acima) no qual revela algumas novidades sobre o jogo e algumas das suas features.

Através do novo vídeo, a EA Sports lança um olhar profundo sobre o jogo e sobre as lendas do baseball que marcarão presença neste próximo capítulo da franquia Super Mega Baseball criada pela Metalhead Software.

O jogo, será lançado a 2 de junho para a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam com jogo cross-gen e multiplataforma.

Este quarto episódio da série Super Mega Baseball contará com mais de 200 de algumas das lendas mais notáveis do baseball, incluindo a estrela da capa David Ortiz, e outros como Hank Aaron, Babe Ruth, Vladimir Guerrero, Billy Wagner, Bartolo Colon, Jose Bautista, Mike Mussina entre muitos mais!

O vídeo, "Super Mega Baseball 4 Deep Dive: Baseball Legends" cobre praticamente tudo o que é necessário saber sobre a incorporação de jogadores da vida real no jogo, onde encontrar as Lendas e a novíssima Legends League.

Já não falta muito, pelo que os fãs poderão começar a contar os dias...

Super Mega Baseball 4 será lançado no próximo dia 2 de Junho deste ano, para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam com jogo cross-gen e multiplataforma.