Park Beyond, como construir um parque de diversões

A equipa da Limbic Entertainment (criadores de Tropico 6) encontram-se a trabalhar no desenvolvimento de Park Beyond, um jogo de criação e gestão de um parque de diversões.

Park Beyond recebeu recentemente um novo trailer, onde é possível ver até onde a imaginação nos pode levar.

A Bandai Namco e os estúdios Limbic Entertainment (criadores de Tropico 6) revelaram recentemente um trailer novo para Park Beyond, o seu próximo jogo.

Trata-se de um jogo de criação e gestão de um parque temático, e que possibilita aos jogadores colocar na prática algumas das suas ideias mais loucas.

O novo trailer agora revelado para Park Beyond apresenta algumas das ideias mais loucas que serão possíveis de incluir no jogo mostra ainda, mais informações sobre a extensa personalização disponível para criar o melhor e mais intimo parque temático.

O jogador veste a pele de um arquiteto visionário, que terá a tarefa de construir e gerir o melhor parque de diversões do planeta.

O impossível praticamente não existe em Park Beyond, criando assim o conceito de Impossificação (Impossification): um conceito em que a tecnologia, o dinheiro e a gravidade não são obstáculos intransponíveis.

Os jogadores serão capazes de criar as suas próprias diversões usando um sistema de posicionamento modular, que lhes permite ajustar facilmente as inclinações das pistas, os locais e formas de lançamento das diversões, a forma de rolar e dar voltas de cada atracção,....

Praticamente tudo o que se pode pensar para um parque de diversões estará a um click de distância, seja ele, um canhão de disparar pessoas, uma rampa de lançamento de tobogãs com lulas gigantes ou uma montanha-russa completamente insana que termine num canhão.

Tal como normal em jogos do género, também existirão opções de personalização do meio ambiente e dos corredores do parque. Lojas, decorações, vegetação, mobiliário e mesmo instalações auxiliares estarão disponível para construir e tornar o nosso parque de diversões, no mais belo.

O jogo terá ainda uma forte componente social, permitindo aos jogadores a partilha dos seus parques (ou os seus módulos personalizados) com a comunidade, seja através de consolas ou de PC.

Park Beyond será lançado em 2023 para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.