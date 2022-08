Um modelo de trabalho híbrido: como torná-lo mais fácil

Hoje em dia, é cada vez mais comum realizar-se um modelo de trabalho híbrido. Ou seja, em vez de se passar a semana toda a deslocar-se para o local de trabalho, acontece em que há dias, em vez disso, se pode trabalhar a partir de casa.

O modelo híbrido tem muitos formatos diferentes, mas no geral permite que os funcionários passem algum tempo no escritório e algum tempo em casa. Sendo um grande fator de decisão para colaboradores quando têm de escolher a empresa na qual trabalhar. Por exemplo, uma recente pesquisa mostrou que 58% dos brasileiros preferem mudar para trabalho híbrido ou remoto em 2022.

Na verdade, é muito importante ter em conta diversos fatores que poderão alterar a sua rotina e produtividade dos colaboradores, melhorando a performance da empresa no seu global.

É também importante organizar o seu tempo e espaço de trabalho de modo a que essa produtividade não diminua, assim como não perca a concentração, arranjando métodos e truques como criar um fluxograma para conseguir gerir melhor o seu trabalho.

Podemos, por exemplo, apontar as vantagens do modelo híbrido:

Redução de gastos (de deslocação, de refeições, etc.),

Flexibilidade de horários,

Diminuição do turnover,

Contratação de talentos a partir de qualquer lugar do mundo

Apesar destes aspetos positivos, existem também algumas barreiras para serem ultrapassadas. Além do medo do desconhecido, a colaboração provou ser um desafio significativo para as empresas que tentam encontrar o modelo híbrido certo.

Naturalmente, muitos ainda acreditam que os ambientes virtuais continuam a ser uma barreira à inovação e à "criatividade".

Cultura da empresa

Em segundo lugar, outro desafio observado na implementação de um modelo híbrido é a conexão com a cultura da empresa.

De acordo com uma pesquisa da Steelcase, as pessoas querem voltar ao escritório porque se querem conectar com o propósito da empresa, senso de comunidade e suporte à produtividade.

Então, de modo a tornar-se confortável, o trabalho híbrido deverá:

Acreditar que vale a pena lutar por um modelo híbrido,

Ser flexível na sua estratégia,

Criar novas políticas de trabalho híbridas e garantir que a equipa tenha fácil acesso para revê-las,

Tornar o horário do escritório mais valioso,

Avaliar o seu desempenho de forma consistente,

Reconhecer os ganhos de produtividade do trabalho remoto,

Priorizar a saúde mental,

Investir nas melhores ferramentas digitais.

Fluxogramas como suporte para o trabalho híbrido

Uma das ferramentas que o poderá ajudar a organizar o seu trabalho híbrido é um fluxograma online.

Em suma, um fluxograma é um tipo de diagrama que poderá ajudá-lo a esquematizar as suas tarefas, onde realizá-las, como o fazer e quando.

Por outro lado, um fluxograma é também um diagrama que exibe visualmente os processos de negócios para facilitar a compreensão de informações complexas. As etapas do processo podem ser estruturadas com diferentes símbolos, códigos de cores e organização hierárquica, e também podem ser conectadas entre si por setas e traços para mostrar a relevância das informações.

Hoje em dia, em sites como a Miro , podemos criar fluxogramas de forma tão intuitiva e simples que não só lhe dá uma melhor compreensão dos processos da sua empresa, mas aumenta exponencialmente a produtividade da sua equipa.

Há muitas ferramentas que o poderão ajudar a fazer um fluxograma, podendo sempre optar por fazer um online.

Existem modelos mais básicos e outros mais multi funcionais. Independentemente do tipo de fluxograma, cada um exibe informações valiosas sobre:

o processo,

metodologias,

diretrizes,

orientações e partes interessadas.

Nesse sentido, recomenda-se o uso de fluxogramas para a gestão de projetos, melhor colaboração entre equipas e partilha rápida de informações.

Em resumo, estas são algumas dicas e métodos sobre melhorar o seu trabalho híbrido, e já sabe, os fluxogramas podem ser os seus melhores amigos.