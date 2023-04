Como proteger as suas fotografias mais pessoais no iPhone e iPad

O álbum de fotografias "Oculto" no iPhone e iPad oferece um lugar para colocar fotos no seu dispositivo que não quer que fiquem penduradas no seu álbum de fotografias geral. Contudo, estas fotos ocultas conseguem ser acedidas por qualquer pessoa que saiba onde se localizam. Portanto, descubra como protegê-las no iPhone e iPad.

Como o álbum oculto é visível para qualquer pessoa que saiba onde o encontrar, terá de ir mais além para garantir a privacidade das suas fotografias sensíveis ou privadas. Para isto, é melhor certificar-se de que permite a autenticação para aceder a este álbum, que pode proteger com palavra-passe, Face ID, ou Touch ID.

Essencialmente o que estará a fazer é proteger o acesso às suas fotos privadas com qualquer que seja o método que utiliza para proteger o seu dispositivo e se autenticar, e pode fazer isto tanto no iPhone como no iPad.

Como ativar a autenticação para aceder aos "Ocultos" no iPhone e iPad

Isto é normalmente ativado por predefinição, mas se verificar que não está com este estado no seu dispositivo, saiba como ativá-lo:

1. Aceda às "Definições" do seu iPhone ou iPad.

2. Arraste para baixo e clique em "Fotografias".

3. Aqui, procure a tab "Álbuns" e selecione a opção "Usar Face ID" ou seja qual for o método que usa para desbloquear o seu dispositivo.

Agora, ao aceder ao álbum de fotografias "Oculto", terá de se autenticar com palavra-passe, Face ID, ou Touch ID.

Uma grande ajuda na proteção das suas Fotografias

Pode pensar que simplesmente ter a palavra-passe geral, Face ID, ou Touch ID no seu iPhone ou iPad é suficiente para ter alguma privacidade no seu álbum de fotografias, mas é bastante comum os utilizadores desbloquearem os seus dispositivos e depois entregá-los a outras pessoas para os utilizarem, para digitalizar um código QR ou enviar fotos por AirDrop uns aos outros.

Assim, ter esta camada adicional de segurança ajuda a manter as suas fotografias privadas escondidas de olhos curiosos. Se quiser permitir o acesso livre ao álbum de fotos escondidas, basta encontrar a mesma opção e desativá-la. Notará que isto também permite a mesma autenticação para aceder ao álbum de fotografias "Apagado", que também pode conter fotografias sensíveis ou privadas.

