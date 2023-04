Estar protegido no OnlyFans – A verdade a nu

A ESET revela como criadores e subscritores podem abraçar a plataforma de social media sem se exporem (em excesso) aos conteúdos not safe for work (NSFW) e ameaças à privacidade.

Por esta altura já deve conhecer, ou possivelmente ter usado, o OnlyFans. Lançado em 2016, este serviço de subscrição para criadores de conteúdos ganhou ímpeto durante a pandemia e conta agora com uma base de utilizadores de mais de 170 milhões de pessoas, das quais 2,1 milhões são criadores de conteúdos registados.

Embora o OnlyFans ofereça um espaço para todos os tipos de conteúdo, ele é habitualmente associado ao material not safe for work (NSFW). Para a ESET, quando se trata de privacidade e segurança online, isto só por si aumenta significativamente o risco.

De facto, na ausência de medidas de precaução adequadas, o entretenimento para adultos e a privacidade online não são bons parceiros. As ameaças que decorrem da sua “relação” potencialmente tóxica vão desde a pirataria de conteúdos até à pornografia de vingança (em inglês, revenge porn) e das fugas e violações de dados em grande escala.

A ESET alerta que o OnlyFans e os seus utilizadores não estão isentos destes riscos. Muitos produtores de conteúdos já manifestaram a sua preocupação com a fuga de conteúdos, contas pirateadas, o carregamento de pornografia de vingança, e mesmo o roubo de conteúdos que são descarregados por subscritores pagantes e depois redistribuídos – muitas vezes mediante pagamento – noutras plataformas de redes sociais e de mensagens.

Escusado será dizer que se os criadores de conteúdo estiverem em risco, os subscritores também estão em risco. Como resultado, garantir a segurança e privacidade dos que trabalham nesta indústria – e dos seus fãs – requer a máxima cautela e atenção. É por isso que é vital que os utilizadores sejam cautelosos quando partilham informações pessoais online, e que tenham cuidado com os stalkers, scammers e outros agentes maliciosos.

Como ficar protegido no OnlyFans

Criadores de conteúdo

Os criadores no OnlyFans terão de fornecer os seus dados bancários, nome e identificação reais – não só para o processo de verificação, mas também para serem pagos. Assim, não pode ser totalmente anónimo – mas pode tentar manter algum anonimato no seu perfil, utilizando contas secundárias de social media que não estejam ligadas a nenhum dos seus contactos próximos. Pode também optar por esconder a sua cara e evitar mostrar a sua localização no site.

A ESET também recomenda a utilização de um endereço de email temporário ou descartável (também conhecido como burner) para criar a sua conta no caso de haver alguma violação de dados pessoais no OnlyFans. Da mesma forma, também pode utilizar cartões de pagamento descartáveis para utilização online.

Esteja ciente, contudo, de que um agente malicioso poderia tentar piratear a sua conta no OnlyFans através de engenharia social inteligente ou mesmo de técnicas de cyberbullying, levando os utilizadores a entregarem simplesmente as suas palavras-passe e outros dados de login. É, portanto, vital que se mantenha cauteloso em responder com informação privada a qualquer comunicação não solicitada.

Se um agente malicioso conseguisse obter acesso não autorizado à conta de um criador, poderia potencialmente envolver-se numa série de atividades maliciosas, como por exemplo:

Ver o conteúdo baseado em subscrições que o proprietário da conta tenha publicado;

Alterar a palavra-chave do titular da conta e bloqueá-los da sua própria conta;

Publicação de novo conteúdo na conta;

Eliminação de conteúdo da conta;

Alteração das definições de conta;

Acrescentar novos dados bancários para levantamento de fundos;

Visualização das informações pessoais do titular da conta (tais como o nome, endereço de email e informações de pagamento);

Utilização da conta para enviar mensagens fraudulentas a outros utilizadores do OnlyFans.

Criadores e subscritores de conteúdos

Independentemente de ser um criador de conteúdos ou um subscritor, existem algumas medidas simples, mas eficazes, que pode tomar para assegurar a sua conta e ficar fora de perigo. Segundo a ESET, deve:

utilizar uma palavra-passe forte e única;

permitir a autenticação de dois fatores (2FA);

ter cuidado ao clicar em ligações ou ao descarregar anexos de fontes desconhecidas, bem como ter cuidado com as táticas de phishing de voz (ou vishing) que também são frequentemente utilizadas para roubar contas de utilizadores.

A autenticação de dois fatores é uma camada extra de segurança que foi concebida para proteger as contas online contra acesso não autorizado e é oferecida a todas as contas OnlyFans. Ela requer que seja introduzido um código enviado para um telefone ou gerado por uma aplicação de autenticação, para além da palavra-passe da conta, antes de ser concedido o acesso à conta. Isto torna muito mais difícil aos atacantes obterem acesso a uma conta, mesmo que tenham a palavra-passe.

No entanto, caso se esqueça da sua palavra-passe, a forma de a recuperar é solicitando um código para o seu e-mail. Assim, um atacante que tenha acesso à sua conta de email pode aceder ao email gerado para recuperação da palavra-passe e depois assumir a sua conta OnlyFans.

Além disso, é importante notar que embora o OnlyFans impeça que imagens de conta sejam roubadas de dispositivos Android (ou seja, não permitindo capturas de ecrã nesses dispositivos), este não é infelizmente o caso no iOS da Apple, que ainda permite capturas de ecrã.

O OnlyFans é seguro?

Quando se partilham informações pessoais online existem riscos – e eles são especialmente elevados quando se utiliza uma plataforma como o OnlyFans. Tanto os criadores como os subscritores precisam de fazer a sua parte, denunciando atividades não solicitadas ou qualquer evento suspeito.

O OnlyFans permite-lhe Bloquear ou Restringir um perfil. Lembre-se que o Bloqueio impede totalmente um perfil específico de ver o seu, enquanto a Restrição apenas impedirá esse perfil de enviar mensagens privadas ou responder a mensagens. Finalmente, se vir conteúdo nocivo ou suspeitar que um vídeo ou foto específica foi roubado ou publicado sem consentimento de uma ou mais das pessoas envolvidas, pode também Denunciar um perfil.

O facto de muitas pessoas usarem o OnlyFans para rentabilizar o seu conteúdo “picante” aumenta significativamente o risco – e não apenas para os criadores do conteúdo. É, portanto, importante saber no que se pode estar a meter e como se proteger dos riscos de privacidade e segurança que isso pode implicar. De facto, e tal como acontece com muitas outras plataformas de redes sociais e serviços online, a chave para permanecer seguro é estar consciente das ameaças, gerir as definições de segurança e privacidade nas suas contas e aplicar as bases da ciber-higiene para minimizar os riscos.