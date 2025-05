TikTok apresenta o AI Alive, o seu mais recente gerador de vídeos a partir de imagens

A IA está a chegar a todo o lado e a todas as aplicações. Uma das mais usadas e que já abraçou este futuro é o TikTok. A rede social revelou agora o AI Alive, o seu gerador de vídeos a partir de imagens, que promete mudar como se usa a plataforma.

TikTok apresenta o AI Alive

A TikTok apresentou o TikTok AI Alive, uma nova funcionalidade incorporada no TikTok Stories que permite aos utilizadores transformar as suas fotografias estáticas em vídeos curtos e dinâmicos. Esta funcionalidade é semelhante aos recursos de imagem para vídeo lançados recentemente pela Character.AI através da sua ferramenta AvatarFX.

Ambos os serviços permitem que os criadores carreguem uma imagem e utilizem inteligência artificial para que esta se mova e seja animada. Com o AI Alive, a ideia central é tornar a narrativa visual mais simples e "viva". Os utilizadores começam por escolher uma fotografia estática do seu Álbum de Histórias através da Câmara de Histórias do TikTok.

Tocar no ícone AI Alive aciona a funcionalidade para animar a imagem. A plataforma destaca como isto permite aos criadores transformar facilmente algo como uma foto de um pôr do sol tranquilo numa cena com cores do céu a mudar gradualmente ou animar uma foto de grupo para dar a sensação de uma memória viva. Referiu ainda que o seu objetivo é capacitar as pessoas para se tornarem criadores:

Vídeos a partir de imagens com IA

A criatividade desperta inspiração, alegria e ligações mais profundas para mais de mil milhões de pessoas no TikTok, e somos apaixonados por criar ferramentas que capacitem qualquer pessoa a explorar a sua criatividade e a tornar-se um criador no TikTok.

Para evitar o uso indevido, o TikTok emprega tecnologia de moderação para rever a fotografia carregada e quaisquer instruções do utilizador antes mesmo de o vídeo animado ser apresentado. Existe um processo final de verificação de segurança antes de o vídeo ser libertado para publicação numa História.

Tal como acontece com outros conteúdos, os utilizadores da comunidade podem facilmente denunciar vídeos que acreditem violar as regras do TikTok. Além disso, o TikTok garante que todas as histórias do AI Alive são claramente identificadas como geradas pela IA, aumentando a transparência. A funcionalidade também incorpora metadados C2PA, uma tecnologia concebida para ajudar outras pessoas a identificar o vídeo como feito por IA, mesmo que seja descarregado e partilhado fora da plataforma.