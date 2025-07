Impacto do cancro vai além do doente: cuidadores carregam preocupações e stress

O diagnóstico de cancro é um evento que muda a vida das pessoas, podendo causar problemas de saúde mental a curto e longo prazo. Um novo estudo destaca o impacto emocional da doença nos pacientes, mas, também, nos cuidadores ou familiares, que vivem próximos da pessoa diagnosticada.

Uma nova investigação conduzida em nome do Centro Oncológico da Universidade Estadual de Ohio - The James Cancer Hospital and Solove Research Institute (OSUCCC - James), entre 1008 adultos norte-americanos com 18 anos ou mais, destaca o impacto emocional generalizado do cancro.

O estudo procurou mostrar o que pesa na mente dos adultos quando uma pessoa próxima é diagnosticada com a doença.

A depressão e a ansiedade podem afetar significativamente a capacidade do paciente de concluir o tratamento e se recuperar totalmente após o tratamento - tudo isso afeta a sobrevivência a longo prazo. Não é incomum que os pacientes esperem até um ano para consultar um psiquiatra, dependendo de onde moram e do seguro que têm. Os pacientes em tratamento contra o cancro simplesmente não podem esperar tanto tempo - a necessidade é aguda, mas, também, crónica, pelo que o acesso oportuno é fundamental. Estamos a trabalhar para preencher essas lacunas nos cuidados de saúde para melhor apoiar os nossos pacientes e os seus cuidadores.

Explicou Kevin Johns, diretor do programa de oncologia psicossocial do OSUCCC – James, dizendo que estudos sugerem que até cinco vezes mais pacientes com cancro são propensos a sofrer de depressão do que a população média, e que cerca de 42% das sobreviventes de cancro da mama sofrem de ansiedade.

Esperança de vida é uma das preocupações após um diagnóstico de cancro

A investigação recente focou-se nas principais preocupações quando um familiar é diagnosticado com cancro e descobriu que mais de três quartos dos adultos inquiridos enumeram a esperança de vida (76%), o decorrer do tratamento (69%) e a dor (65%) como as principais preocupações que têm sobre as pessoas próximas diagnosticadas com cancro.

De uma extensa lista de preocupações, destaque para as seguintes:

Efeitos colaterais (55%);

Stresse familiar (54%);

Luto (49%);

Medicação (42%);

Stresse do cuidador (34%);

Imagem corporal (11%);

Nenhuma das anteriores (2%).

Segundo Kevin Johns, "a natureza complexa das preocupações dos cuidadores é muito representativa dos desafios únicos que enfrentamos como comunidade de saúde mental ao apoiar os nossos pacientes durante o tratamento e na sua «nova normalidade» como sobreviventes de cancro".

Uma vez que é "uma jornada de vida e, como qualquer jornada, pode ter altos e baixos extremos que devem ser superados", ajudar as pessoas a prosperar além do diagnóstico por meio de cuidados de saúde mental adequados é fundamental para alcançar uma alta qualidade de vida.

Além disto, a investigação concluiu três coisas:

Os jovens americanos com idades entre 18 e 29 anos são mais propensos do que todas as outras faixas etárias a relatar o luto (66%) como a principal preocupação quando um membro da família é diagnosticado com cancro.

Os jovens adultos são, também, mais propensos do que os adultos mais velhos, com 65 anos ou mais, a dizer que a imagem corporal (18%) é a principal preocupação.

Os americanos mais velhos são mais propensos do que os mais jovens a dizer que o curso do tratamento (74%) e o stress do cuidador (37%) são as principais preocupações para eles quando uma pessoas próxima é diagnosticada.

Pela experiência que reúne, Johns observou que a saúde mental é especialmente complicada na população de sobreviventes de cancro, porque os desafios podem manifestar-se de diferentes maneiras em diferentes estágios da jornada do cancro, desde o diagnóstico e tratamento até ao acompanhamento da sobrevivência.

Das alterações testemunhadas como efeitos colaterais do cancro que não são frequentemente discutidos, mas podem ser muito perturbadores para pacientes e cuidadores, destaque para as seguintes:

Mudanças cognitivas;

Fadiga grave;

"Névoa cerebral" provocada pelos efeitos do tratamento;

Sintomas semelhantes transtorno de stress pós-traumático;

Alucinações e delírio hospitalar.

Segundo Johns, "se os pacientes ou os seus cuidadores não forem avisados de que esses sintomas podem ocorrer, isso pode causar muita ansiedade e vergonha desnecessárias, sendo muito importante que trabalhemos com os nossos pacientes e cuidadores antecipadamente para prepará-los para o que pode acontecer".