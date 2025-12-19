PplWare Mobile

Elon Musk promete criar IA semelhante à mente humana em 2026

· Inteligência Artificial 5 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. JoãoAF says:
    19 de Dezembro de 2025 às 08:59

    Que palhaço…

  2. Maçã podre says:
    19 de Dezembro de 2025 às 09:04

    Não sabe o que diz , mas se por azar acontecer, que a dele não sirva de “molde”

  3. says:
    19 de Dezembro de 2025 às 09:37

    Quem é que ainda acredita neste gajo?

    • Carlos Fernandes says:
      19 de Dezembro de 2025 às 09:50

      Se injetares muito dinheiro tudo é possível. A noticia fala de 10% IAG e depende da interpretação dada pelas pessoas. Como vimos recentemente Musk é bom a conseguir convencer as pessoas.

  4. NOT says:
    19 de Dezembro de 2025 às 09:50

    Sim, e a AI igual a mente humana vai finalmente ser a solução para o Full Self Driving que ele lançou há 10 anos atrás. Oh pera isso ainda não saiu

