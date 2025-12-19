Elon Musk promete criar IA semelhante à mente humana em 2026

Elon Musk é conhecido por quebrar promessas. Há alguns anos, o CEO da Tesla previu uma condução totalmente autónoma, um milhão de robotáxis e uma colónia humana em Marte, mas nada disso se concretizou. Agora, o magnata está a concentrar os seus esforços na IA e promete desenvolver inteligência artificial geral em 2026.

Elon Musk promete AGI já em 2026

Segundo se sabe, Elon Musk realizou uma reunião com os colaboradores da xAI, onde delineou os planos para os próximos anos. Referiu que o Grok 5 está tão avançado que tem 10% de hipóteses de alcançar a inteligência artificial geral (AGI).

Este tipo de IA é concebido para imitar a mente humana, de modo a que possa aprender, raciocinar e adaptar-se a novas situações sem necessitar de treino. Embora não exista consenso entre os programadoress e especialistas em IA, empresas como a OpenAI afirmam que os seus modelos possuem determinadas características que os aproximam deste patamar.

No caso da xAI, Elon Musk acredita estar perto de alcançar uma IA comparável ao cérebro humano e prevê que isso possa acontecer já em 2026. O magnata acrescentou que a sua empresa tem uma vantagem sobre os concorrentes, dado o acesso a financiamento anual entre 20 mil milhões e 30 mil milhões de dólares. Musk está tão confiante nas capacidades da sua empresa que afirmou que esta poderá vir a ser a mais poderosa do setor da IA.

xIA será a líder de IA em breve

Outro problema é que a inteligência artificial geral não é um conceito bem definido. Embora muitos acreditem que a IAG (Inteligência Artificial Geral) possui capacidades semelhantes às da mente humana (compreensão, raciocínio abstrato, aprendizagem autónoma e utilização do senso comum), os cientistas não conseguem chegar a um consenso.

Isto abre caminho para que as empresas de IA interpretem o conceito como bem entenderem. É o caso da NVIDIA, que acredita que a Inteligência Artificial Geral (IAG) chegará daqui a cinco anos e será capaz de realizar "muitas das tarefas que os humanos fazem". Por outro lado, a OpenAI refere que precisa de superar quatro níveis antes de se igualar à mente humana e que está atualmente no terceiro nível com os seus agentes de IA.

É difícil saber se Elon Musk, a OpenAI ou a Google conseguirão alcançar a inteligência artificial geral nesta década. O desenvolvimento da IAG exige um enorme poder computacional e consumo de energia , dois recursos que continuarão a ser escassos nos próximos dois anos.