Polónia prepara legislação para proibir redes sociais a menores de 15 anos

O Governo polaco anunciou a intenção de implementar restrições severas ao acesso dos jovens às redes sociais, visando mitigar os impactos negativos na saúde mental. A medida coloca o país na vanguarda de um movimento europeu que procura responsabilizar as grandes tecnológicas pela segurança dos menores.

Novas restrições e a responsabilidade das redes sociais

A Ministra da Educação, Barbara Nowacka, revelou em entrevista à Bloomberg que o executivo polaco pretende impedir que crianças com menos de 15 anos utilizem redes sociais.

De acordo com a governante, a futura legislação transferirá para as empresas a obrigatoriedade de garantir uma verificação de idade eficaz.

O esboço do projeto-lei, desenvolvido pela Coligação Cívica, será hoje apresentado publicamente, prevendo-se que a nova regulamentação possa ser aplicada de forma definitiva até ao início de 2027.

O impacto no desenvolvimento intelectual e na saúde mental

A fundamentação para este bloqueio assenta no declínio visível do bem-estar emocional e das faculdades cognitivas das camadas mais jovens. Nowacka sublinhou que se observa atualmente uma quebra na competência intelectual dos estudantes, agravada pelo uso excessivo e aditivo dos serviços digitais.

Embora o princípio da lei esteja definido, o valor das coimas a aplicar às plataformas incumpridoras ainda se encontra sob análise, garantindo-se, contudo, que as penalizações serão suficientemente dissuasoras.

Esta iniciativa alinha Varsóvia com outros Estados, como Espanha, França e Reino Unido, que têm explorado vias legais para limitar o impacto nocivo das redes sociais. No entanto, a postura polaca poderá desencadear novos conflitos com as multinacionais tecnológicas dos Estados Unidos, nomeadamente a Meta e a plataforma X, de Elon Musk.

Estas entidades têm-se manifestado contra proibições semelhantes noutras geografias, como a Austrália, alegando que tais medidas podem comprometer a liberdade de acesso à informação e a privacidade dos utilizadores.

Leia também: