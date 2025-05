O Grok, a IA da xAI, está a chegar às conversas do Telegram

O Telegram anunciou uma novidade que poderá ser controversa, mas que certamente será interessante e importante. Receberá em breve uma atualização com IA, como parte de uma parceria com a xAI de Elon Musk para trazer o Grok às suas conversas.

O Grok chega às conversas do Telegram

Foi o CEO do Telegram, Pavel Durov, que anunciou a parceria que agora toma forma. No X, revelou que “neste verão, os utilizadores do Telegram terão acesso à melhor tecnologia de IA do mercado”. Revelou também muitas utilizações para a IA dentro do Telegram. Incluiu a edição de texto do Grok antes de enviar uma mensagem, resumos de conversas . O Grok poderá ainda fazer moderação automática nos grupos, verificação de factos nos canais e geração de imagens.

Pavel Durov disse que o acordo de um ano fará com que o Telegram ganhe 300 milhões de dólares em dinheiro e capital em troca de Grok se tornar a IA padrão no Telegram. A aplicação também partilhará 50% da receita das subscrições Grok vendidas através da aplicação.

A política de privacidade do Telegram é um grande motivo pelo qual muitas pessoas utilizam a aplicação de mensagens. Aqui a empresa diz que uma das suas principais prioridades é "proteger as suas conversas privadas de terceiros". Ainda assim, o Telegram diz que alguns dados serão agora partilhados com o xAI quando o Grok estiver a ser utilizado.

IA de Elon Musk vem reforçar este serviço

Em resposta às preocupações sobre quais os dados dos utilizadores que serão partilhados com o xAI, Durov disse que a privacidade continua a ser "primordial". Acrescentou que o xAI só acederá a dados que os utilizadores do Telegram partilhem explicitamente com a Grok através de interações diretas. Isto é expectável e não se pode enviar mensagens a ninguém, incluindo um chatbot, sem partilhar o que se escreve.

Alguns nos comentários questionaram se isto vai contra a promessa de longa data do Telegram de "sem anúncios, sem taxas de subscrição, para sempre". A aplicação respondeu que evoluiu de uma plataforma muito mais simples, sem canais, miniaplicações ou integrações de IA ao longo dos anos, mas insistiu que "as funcionalidades básicas nunca serão bloqueadas por uma subscrição Premium".

O Telegram afirma que as suas características Premium opcionais consomem demasiados recursos para serem oferecidas a todos gratuitamente. Isto não impediu o Telegram de desenvolver várias funcionalidades gratuitas ao mesmo tempo, recebendo agora o Grok, a IA de Elon Musk.