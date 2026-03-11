Novo XPENG G9 é o Grande SUV do Ano: dos 10% aos 80% em apenas 12 minutos

O novo XPENG G9, premiado com o título "Grande SUV do Ano" nos Prémios Carro do Ano 2026, é um SUV topo de gama que combina design europeu intemporal com mobilidade elétrica de última geração, estabelecendo novos padrões em velocidade de carregamento, tecnologia, desempenho e sustentabilidade.

Conforme vimos anteriormente, os prémios Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2026 foram votados por um conjunto de 15 jurados, em representação dos principais órgãos de comunicação social do país.

Ao longo dos últimos meses, realizaram testes dinâmicos com os diferentes modelos a concurso, analisando estética, performances, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental.

A XPENG celebra a vitória do novo XPENG G9 Performance na categoria "Grande SUV do Ano".

Novo XPENG G9 lidera segmento E-SUV EV, com carregamento ultrarrápido

Em apenas um ano de comercialização, o XPENG G9 segue na liderança do segmento E-SUV EV, apresentando um sólido crescimento de 184% face ao período homólogo (acumulado a final de fevereiro 2026 face a 2025).

O novo XPENG G9 alcançou, no final de fevereiro, um acumulado anual total de 71 matrículas, o que representa a liderança do segmento E-SUV EV com uma quota de 23,13%.

No coração do novo XPENG G9 está uma bateria pioneira de fosfato de ferro-lítio (em inglês, LFP), disponível em capacidades de 79 kWh (versão RWD Standard Range) e 93,1 kWh (versões RWD Long Range e AWD Performance).

Livre de minerais raros como cobalto, manganês e níquel, esta solução reforça o compromisso da XPENG com uma mobilidade mais ecológica e segura.

A bateria integra a tecnologia 5C Supercharging e a Plataforma Integral de 800 V em Carboneto de Silício (SiC), disponíveis em todas as versões.

O sistema permite carregamentos de 10% a 80% em apenas 12 minutos, com potência máxima de carregamento de 525 kW, a mais elevada do setor.

Em apenas 10 minutos, o G9 alcança mais de 450 km de autonomia, podendo atingir até 585 km em ciclo WLTP combinado, com uma eficiência energética de apenas 18,4 kWh/100 km.

Design premium, conforto e versatilidade

O novo XPENG G9 apresenta um exterior mais esculpido e minimalista, com destaque para a nova grelha dianteira de design geométrico que integra discretamente um radar 3D de ondas milimétricas.

De série, o modelo inclui jantes de liga leve de 20”, portas com fecho suave e porta da bagageira elétrica com função mãos-livres.

O interior redefine a experiência de luxo num SUV elétrico. Disponível em quatro ambientes distintos, incluindo o novo Coffee Brown, oferece 95% das superfícies revestidas com materiais suaves ao toque.

Com dimensões de 4891 x 1937 x 1680 mm e distância entre eixos de 2998 mm, o novo XPENG G9 oferece espaço líder em altura e em conforto, bagageira de 660 litros (1576 litros com bancos traseiros rebatidos) e ainda um frunk de 71 litros.

Desempenho refinado com tecnologia de ponta

O novo XPENG G9 alia conforto e dinamismo, contando com suspensão exclusiva no segmento e, na versão Performance, altura ao solo ajustável até 100 mm graças à suspensão pneumática. O sistema de travagem desportivo assegura distâncias de travagem de apenas 33,9 metros dos 100 km/h aos 0 km/h.

O modelo está ainda equipado com um pacote avançado de assistência à condução, incluindo estacionamento totalmente automatizado, manobra de marcha-atrás autónoma e função “summon” do veículo, controláveis através de smartphone, smartkey ou interface do habitáculo.

O novo XPENG G9 está à venda, em Portugal, com preço a partir de 50.800 (+IVA).

