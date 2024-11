Rockstar Games promete: GTA 6 vai exceder todas as expectativas

À medida que nos aproximamos do aniversário de um ano da estreia do trailer de GTA 6 da Rockstar Games, a 5 de dezembro, a antecipação continua a ser grande. Embora os pormenores sobre o tão aguardado jogo, com lançamento previsto para o outono de 2025, tenham sido escassos, a Rockstar garante aos fãs que o jogo irá exceder todas as expectativas.

GTA 6 ganha o prémio de "jogo mais esperado"

Durante os Prémios Golden Joystick de 2024, o GTA 6 ganhou o título de jogo mais esperado (Most Wanted Game), sublinhando ainda mais o entusiasmo em torno do próximo lançamento. Ao receber o prémio, um representante da Rockstar expressou a sua gratidão à base de fãs e revelou o extraordinário trabalho que está a ser feito no jogo.

Muito obrigado por este prémio fantástico. Além disso, um enorme obrigado a todos os fãs. Eles são a coisa mais importante para nós e significam muito para nós na Rockstar. Há uma quantidade incrível de pessoas a fazer coisas fantásticas no Grand Theft Auto 6 - coisas absolutamente fantásticas. Por isso, é uma verdadeira honra poder vir aqui e aceitar este prémio em nome de todos. Gostava que pudéssemos estar aqui mais tempo. Mas muito obrigado a todos, e sim, haverá mais.

Comentou (via GamesRadar). Este teaser suscitou especulação entre os fãs, muitos acreditando que outro trailer ou atualização poderia estar ao virar da esquina.

Rockstar confia num lançamento em 2025

Apesar da longa espera, a Rockstar Games e a sua empresa-mãe, a Take-Two Interactive, mantêm-se firmes no intervalo de lançamento do GTA 6, previsto para o outono de 2025. Esta garantia foi reforçada por comentários recentes do CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, que confirmou que o calendário de desenvolvimento está no bom caminho.

Estamos totalmente confiantes no cumprimento do calendário de lançamento.

Afirmou Zelnick, revelando que o calendário tinha sido aperfeiçoado após as projeções iniciais de um lançamento geral em 2025. Os seus comentários também destacaram o cuidado e a precisão excecionais que estão a ser colocados no GTA 6, chamando-lhe um "título extraordinário" que corresponde às "expectativas extraordinárias" que o rodeiam.

A Rockstar enfrenta o formidável desafio de dar seguimento ao GTA 5, um jogo que se tornou um fenómeno cultural desde o seu lançamento em 2013. O GTA 5 não só é o título Triplo-A tradicional mais vendido de todos os tempos, como também manteve a sua popularidade através do sucesso contínuo do GTA Online.

A fasquia está muito alta, mas o empenho da Rockstar em proporcionar uma experiência inesquecível parece inabalável. O lançamento do GTA 6 está previsto para a PlayStation 5 e Xbox Series X|S, estando prevista uma versão para PC mais tarde.

