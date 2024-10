A Apple actualizou o sítio iCloud.com com novas funcionalidades

A Apple voltou a mexer no iCloud web e melhorou algumas das funcionalidades. A verdade é que este é um centro de informação e gestão importante para os utilizadores da marca da maçã. Vejam o que há de novo.

Antes de mais, o que é e para que serve o iCloud web?

Pode parecer estranho, mas muitos utilizadores Apple não conhecem nem usam o iCloud web. Embora seja um ponto importante de gestão do vasto ecossistema Apple.

Antes de mais, importa saber que o iCloud é o serviço de armazenamento na cloud da Apple, que permite aos utilizadores armazenar, sincronizar e compartilhar dados entre os seus dispositivos Apple, como iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV.

Este serviço também pode ser usado através dos dispositivos Windows e pela web. Não estamos a falar de um serviço novo, nada disso! O iCloud foi lançado em 2011, e tem como objetivo facilitar a vida dos utilizadores ao permitir que as fotografias, vídeos, documentos, contactos, calendários, backups e até configurações das aplicações sejam armazenados e disponíveis para acesso remotamente.

Aqui estão algumas funcionalidades principais do iCloud:

Armazenamento de ficheiros: O iCloud oferece armazenamento para fotografias, vídeos, documentos e outros tipos de ficheiros, acessíveis de qualquer dispositivo ligado à conta iCloud. iCloud Drive: Um serviço dentro do iCloud que funciona como um sistema de ficheiros online, permitindo que o utilizador armazene qualquer tipo de documento usável a partir dos seus dispositivos. Fotografias do iCloud: Todas as suas fotografias e vídeos são automaticamente enviadas para o iCloud, permitindo o acesso de qualquer dispositivo. A plataforma mantém a versão original na cloud e versões otimizadas nos seus dispositivos para economizar espaço. Backup do iPhone/iPad: O iCloud realiza backups automáticos do seu iPhone ou iPad quando ligados ao Wi-Fi, garantindo que o utilizador não perde dados importantes, como fotografias, mensagens e aplicações. Sincronização de Dados: Dados como contactos, calendários, notas, lembretes e e-mails são sincronizados entre todos os dispositivos Apple ligados à mesma conta iCloud. Encontrar (Find My): Uma funcionalidade de segurança do iCloud que permite localizar, bloquear ou apagar remotamente um dispositivo Apple perdido. Palavras-passe iCloud: Armazena as suas palavras-passe, informações de cartões de crédito e outras credenciais de forma segura, sincronizando estas informações entre os seus dispositivos Apple.

Ao longo do tempo, foram introduzidas melhorias e novas funcionalidades de interesse para os utilizadores. De facto, há alguns dias foi atualizado, adicionando quase uma dúzia de novas funcionalidades que analisamos abaixo.

Conheça as novas funções na sua versão Web

Há alguns meses, a Apple atualizou o seu site iCloud.com para o tornar mais visual, transformando o seu ecrã principal numa espécie de ambiente de trabalho do macOS onde se encontram todas as funcionalidades e serviços disponíveis. Estes incluem, como sabe, as versões online do Pages, Numbers e Keynote, a suite de escritório da Apple, bem como o acesso à aplicação de pesquisa, às fotografias iCloud, aos contactos, às notas e muito mais.

A Apple pretendia continuar a promover o desenvolvimento e o progresso do iCloud.com com novas funções.

Estas funções e novas funcionalidades foram anunciadas através de um pop-up que aparecia quando se iniciava sessão no portal da nuvem. Incluem:

Modo escuro, que é ativado dependendo das definições do macOS;

Fundo personalizável, com 6 cores diferentes;

Suporte para o calendário islâmico ou Hijiri e um novo design para a aplicação Calendário;

Introdução de uma secção dedicada aos ficheiros partilhados com cada utilizador direcionados para o iCloud Drive;

Possibilidade de aceder a um determinado mês ou ano na aplicação Fotografias, bem como de modificar os metadados de uma imagem (local, data e hora);

Na aplicação Fotografias, foi adicionada a opção de apresentar um álbum em formato de mosaico no ecrã inicial, como se fosse outro módulo;

Capacidade de fixar notas na aplicação Notas na parte superior da vista;

Foi adicionada a capacidade de criar as novas listas e completar lembretes recorrentes na aplicação Lembretes.

Todas estas novas funcionalidades estão agora disponíveis para todos, uma vez que foram modificadas no próprio código-fonte do iCloud.com.

Lembre-se de que pode aceder a este site gratuitamente, mesmo que não tenha uma subscrição para obter mais armazenamento iCloud, pois mesmo com os 5 GB gratuitos oferecidos pela Apple, todas estas aplicações e serviços online estão acessíveis.

