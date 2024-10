Chegou atualização do Android 15! A QPR1 Beta 3 corrige muitos problemas graves

Foi há poucos dias que a Google lançou de forma oficial o Android 15. Esta versão está ainda limitada aos Pixel, mas em breve outros fabricantes vão revelar as suas versões. Ainda que estejam num momento marcante, a Google não parou e tem mais uma atualização do Android 15! A QPR1 Beta 3 chegou e corrige muitos problemas graves.

São muitas as novidades que a Google trouxe ao Android 15. Estas melhoram o sistema operativo dedicado aos smartphones e a sua interface, tornado-a mais ajustada e mais simples de usar. Ao mesmo tempo, a gigante das pesquisas garantiu um aumento na segurança e na privacidade dos utilizadores.

Com a versão final lançada já de forma oficial, e acessível aos Pixel, é hora de a Google dar continuidade ao seu trabalho. Ainda antes de se focar no Android 16, prepara já uma atualização intermédia, com algumas novidades interessantes e importantes.

Esta está já a ser desenvolvida há algum tempo e pode ser testada pelos utilizadores que assim o desejarem. Algo que irá surgir são as correções de problemas que, entretanto, forem encontradas. Isso pode ser visto na mais recente versão de testes, que agora foi lançada.

A QPR1 Beta 3 do Android 15 dedica-se a resolver 5 vulnerabilidades críticas que necessitavam de ser tratadas. Além disso, apresenta ainda algumas mudanças gráficas na interface do Android 15 da Google. As definições vão também ser alvo de melhorias.

O Android 15 QPR1 Beta 3 (AP41.240925.009) com a atualização de segurança de outubro de 2024 já está disponível para os utilizadores do programa de testes. Como aconteceu com a atualização anterior, estará disponível para os Pixel, desde o 6 até ao modelo mais recente, o Pixel 9.

Esta versão é o resultado de mais um trabalho longo da Google para preparar esta atualização do Android. Chegará no final do ano e, como se tem visto, será dedicada a corrigir problemas e a trazer alguns extras para o Android 15.