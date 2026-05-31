CapCut, editor de vídeo dos criadores do TikTok, já está disponível em tablets Android

Com uma dependência cada vez maior dos dispositivos móveis, é normal que as ferramentas procurem estas plataformas. Assim, a CapCut acaba de anunciar, através da sua conta oficial X, que o CapCut Pad já está disponível para download em qualquer tablet Android através do Google Play.

CapCut Pad disponível para qualquer tablet Android

Se estivermos a falar de aplicações de edição de vídeo, sem dúvida que uma das mais populares hoje em dia é o CapCut. Esta é uma ferramenta criada pela Bytedance, a empresa por detrás do TikTok. Depois do lançamento da aplicação móvel CapCut para Android há cerca de 6 anos e de ter acumulado mais de 1.000.000 de downloads no Google Play, a ByteDance decidiu mudar.

Finalmente, e de pois muitos pedidos, resolveu lançar também a sua aplicação para tablets , conhecida como ‘CapCut Pad’, na Google Play Store. Há poucos dias, a conta oficial da aplicação CapCut na Google deu conta desta novidade e anunciou que a versão para tablets da aplicação, CapCut Pad, já está disponível para Android na Google Play Store.

Como a CapCut explica na publicação anteriormente referida, cujo link está acima, esta aplicação da CapCut para tablets oferece "um espaço de trabalho maior, controlos mais intuitivos e mais espaço para a sua timeline", para que se possa moldar as criações com maior liberdade e a partir de qualquer lugar.

O editor de vídeo de eleição para criadores

Nos últimos meses, a CapCut tem evoluído constantemente, integrando inteligência artificial (IA) nas suas aplicações. No início do ano, foi notícia que a versão web da aplicação tinha sido atualizada com a adição do CapCut Video Studio, um espaço de trabalho sem timeline que integra o modelo Dreamina Seedance 2.0 .

Há poucos dias, soube-se também da novidade que a CapCut tenha assinado um acordo com a Google para integrar as suas ferramentas diretamente no Gemini. Isso vai permitir editar vídeos diretamente a partir do chatbot de IA da Google, sem ter de se alternar entre aplicações.

Quem utiliza o CapCut no seu dispositivo móvel e quer experimentar a nova aplicação de edição de vídeo da Bytedance no seu tablet Android, basta descarregar gratuitamente o CapCut Pad através do link direto, fazer login com a sua conta e começar a criar os seus próprios vídeos e editar as suas fotografias, aproveitando o ecrã maior do seu tablet e outros acessórios úteis, como as canetas stylus.