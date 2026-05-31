Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Where Have All the Cowboys Gone? - Paula Cole

Paula Cole (Rockport, 5 de abril de 1968) é uma cantora, música e compositora norte-americana. Lançou-se ao lado de Peter Gabriel, a princípio como vocalista de apoio, até ganhar destaque durante a digressão Secret World, em 1994. Nesse mesmo ano, lançou o seu primeiro álbum a solo, Harbinger.

Nascida em Rockport, uma pequena aldeia piscatória na costa de Massachusetts, Paula Cole é filha de uma artista plástica e de um entomologista, que também foi músico de polka. Entrou aos 18 anos no Berklee College of Music, em Boston, onde estudou canto, jazz e improvisação. Lançou-se no mercado discográfico ao lado de Peter Gabriel, a princípio como vocalista de apoio, até ganhar destaque durante a digressão Secret World, em 1994. Nesse mesmo ano conseguiu lançar o seu primeiro álbum a solo, Harbinger, pela Imago Records, que encerrou as atividades pouco tempo depois.

Tocando piano e instrumentos de sopro como o clarinete, Paula produziu parte dos seus próprios álbuns e coordenou a parte gráfica dos mesmos. Em 1998, dois anos após o lançamento do seu segundo álbum, This Fire, gozou de amplo sucesso com a inserção da canção "I Don't Want To Wait" na abertura da série norte-americana Dawson's Creek, altura em que chegou a ser satirizada em programas humorísticos, pois considerava-se que a canção tocava até à exaustão nas rádios. Cogitou-se que se trataria de uma one-hit wonder, mas Paula emplacou outros êxitos como "Where Have All the Cowboys Gone", por exemplo.

Em 1999 saiu o seu terceiro álbum, Amen, facto que acompanhou o nascimento da sua primeira e única filha, Sky, que teve graves problemas de asma. No ano seguinte, Paula Cole faz uma pequena participação na série Charmed, no qual intepreta a si mesma. Contudo, a maternidade e a doença de Sky, aliadas a um processo de divórcio, acabaram por afastá-la dos estúdios e palcos durante anos até que em 2006 foi lançada a sua primeira coletânea: Greatest Hits: Postcards from East Oceanside, de forma a cumprir o contrato com a editora Warner Bros. Descontente com a sua situação dentro da Warner, Paula Cole termina o seu vínculo com a editora e assina com a Decca, pela qual lançou em 2007 o álbum Courage e três anos mais tarde o álbum Ithaca (2010).

In Wikipedia

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Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?