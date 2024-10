Tesla bate expectativas de lucros no trimestre, mas receitas ficam aquém das previsões

Sendo uma das marcas mais visíveis do mercado automóvel, é sempre interessante ver os resultados financeiros da Tesla. A gigante tecnológica revelou agora os números do quarto trimestre de 2024 e os números mostram que a Tesla superou as expectativas de lucro, mas as suas receitas ficaram aquém das previsões.

Tesla supera expectativas de lucros

A Tesla divulgou resultados acima do esperado para o terceiro trimestre de 2024, com o lucro por ação ajustado a atingir 0,72 dólares, superando as estimativas de 0,60 dólares. Este desempenho representa um aumento de 9% relativamente ao período homólogo. O lucro líquido da empresa também subiu 8%, atingindo 2,505 mil milhões de dólares.

Apesar do bom desempenho do lucro, as receitas da Tesla ficaram ligeiramente abaixo das expectativas do mercado, totalizando 25,182 mil milhões de dólares, contra uma previsão de 25,43 mil milhões. Este valor representa um crescimento de 8% relativamente ao terceiro trimestre de 2023.

Receitas ficam aquém das previsões

As vendas dos carros elétricos da Tesla apresentaram um crescimento mais modesto, de apenas 2%, atingindo 20,016 mil milhões de dólares. A empresa atribuiu o crescimento das receitas totais ao aumento das entregas de veículos, aos serviços de geração e armazenamento de energia e a um aumento significativo nos créditos relacionados com a regulação ambiental. Este último fator compensou a redução dos preços dos veículos, que impactou as receitas da unidade automóvel.

A Tesla destacou o segundo maior trimestre de receitas com créditos regulatórios, gerando 739 milhões de dólares com a venda destes créditos a outras fabricantes que ainda não cumprem os requisitos de emissões. A empresa conseguiu aumentar as receitas operacionais para 2,7 mil milhões de dólares, resultando numa margem operacional de 10,8%. Este resultado foi impulsionado pela redução dos custos por veículo, incluindo os custos de matérias-primas e transporte.

Um trimestre com bom desempenho

A Tesla anunciou que a Cybertruck alcançou a terceira posição entre os veículos elétricos mais vendidos nos EUA no terceiro trimestre, ficando atrás apenas do Model Y e do Model 3. Esta empresa já havia divulgado as vendas de veículos no terceiro trimestre, que totalizaram 462.890 unidades, representando um aumento de 6,4% relativamente ao trimestre anterior, mas ficando ligeiramente abaixo das expectativas de Wall Street.

A Tesla apresentou resultados sólidos no terceiro trimestre, com um lucro acima do esperado, impulsionado pela eficiência operacional e pelos créditos regulatórios. No entanto, as receitas ficaram aquém das previsões, refletindo a redução dos preços dos veículos e um crescimento moderado nas vendas da unidade automóvel.