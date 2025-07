Calor do Verão traz novas promoções na PlayStation

O Verão está aí e com a chegada das altas temperaturas nada como fazer uma refrescantes jogatanas na Playstation, certo? Venham conhecer as novidades que a promoção de Verão da Playstation Plus traz.

Eis um momento que muitos jogadores esperam sempre com ansiedade e altas expetativas: Promoções de Verão da Playstation Plus.

Pois bem, a Sony anunciou recentemente a chegada da campanha "Promoções de Verão" à PlayStation, o que quer dizer que, muitos (e bons) jogos se encontram com preços bastante mais interessantes no decorrer da campanha.

Se há coisas que os possuidores de consolas Playstation não se podem queixar, é de falta de promoções. Tal como temos vindo a acompanhar ocasionalmente aqui no Pplware, a Sony Playstation tem um forte compromisso com a sua comunidade gamer de lançar iniciativas promocionais tanto para jogos, como consolas ou acessórios. E isso decorre praticamente durante todo o ano.

Assim sendo, desde o passado dia 16 de julho, todos os jogadores Playstation podem aproveitar de uma série de ofertas em consolas e jogos PlayStation, disponíveis através do site oficial PlayStation Direct (oferta válida enquanto o stock durar) e da PlayStation Store.

Entre os principais pontos de interesse desta campanha podemos encontrar;

50 € de desconto na consola PlayStation 5 (Edição Standard)

100 € de desconto na consola PlayStation 5 (Edição Digital)

Preços especiais em grandes títulos para a Playstation 5, como Gran Turismo 7 , God of War Ragnarök e Horizon Forbidden West , entre outros

Jogos como EA SPORTS FC 25, Call of Duty: Black Ops 6, Assassin's Creed Shadows ou Forza Horizon 5 também estarão disponíveis a preço reduzido na Playstation Store

Estas promoções estarão disponíveis na PlayStation Direct até ao próximo dia 29 de julho e na PlayStation Store até mais tarde (até 13 de agosto).

Adicionalmente foi ainda anunciado que os jogadores PlayStation podem aproveitar destas e de outras ofertas através das várias opções de compra disponíveis na PlayStation Store, podendo adicionar fundos à sua carteira online, usando cartão de crédito, ou através da compra de vales-presente PlayStation em pontos de venda habituais, que permitem carregar a carteira online.

Que comece o Verão!!