Tesla Roadster: Elon Musk deve anunciar a chegada nos próximos dias

A Tesla não é uma empresa que se possa simplesmente improvisar. Cheio de projetos, Elon Musk tem ainda de cumprir todas as suas promessas. É difícil finalizar os anúncios a tempo quando se está a lidar com uma infinidade de projetos. Um destes parece agora estar a chegar ao momento da revelação, o Tesla Roadster.

Tesla Roadster dee ser revelado dentro de dias

O lançamento oficial do Roadster é um exemplo clássico. Anunciado inicialmente em novembro de 2017, juntamente com o camião Semi, o desportivo elétrico foi posteriormente adiado vezes sem conta. Os anúncios iniciais visavam principalmente impulsionar o preço das ações da Tesla. Não é preciso ser um génio para perceber a improbabilidade das especificações.

O prometido tempo de 0 a 100 km/h de 1,9 segundos soa como um adeus aos pneus, especialmente porque uma opção com foguetões da SpaceX foi considerada. Embora menos impressionante, o resto era também um truque de magia. 1.000 km de autonomia com uma bateria de 200 kWh e uma velocidade máxima de 400 km/h sem esforço. Tudo isto entregue pela modesta quantia de 200.000 dólares.

Como a Tesla estava em alta na altura, as reservas começaram a chegar como que por magia. Os depósitos para o Roadster estavam a acumular-se. 50.000 dólares para o modelo standard e 250.000 dólares para a edição de lançamento da Founders Series, limitada a 1.000 unidades. Ótimas notícias para a marca, que conseguiu rechear os cofres sem fazer qualquer esforço.

Elon Musk vai cumprir os prazos desta vez?

Em julho de 2020, foi anunciado o lançamento do Roadster nos próximos 12 meses. Em janeiro de 2021, a produção foi finalmente adiada para 2022. Em setembro de 2021, o prazo foi alargado para 2023. Em maio de 2023, a data prevista foi ainda mais adiada para 2024.

Em fevereiro de 2024, a espera continuou para 2025. Mas em outubro de 2024, Musk confirmou que o fabrico começaria finalmente por volta de 2026. E em novembro de 2025, a produção foi mais uma vez adiada para 2027, ou mesmo 2028. Produção, porque a apresentação em si é agora iminente, caso o cronograma se mantenha.

Em março passado, Musk escreveu no X que a revelação do Roadster aconteceria no final de abril e que seria nada mais nada menos do que uma "verdadeira obra-prima". Mas será que desta vez cumpre?