Xpeng: A empresa chinesa que até o site da Tesla copiou…

No segmento dos carros elétricos a Tesla é a referência no mundo! No entanto, tal como em outros segmentos, o mercado chinês já tem autênticos clones da empresa automóvel americana. Falamos da Xpeng, que recentemente até foi acusada de roubo do código fonte do Piloto Automático da Tesla.

A Xpeng volta agora a ser notícia porque até o site da Tesla copiou!

O construtor automóvel chinês Xpeng apresentou ao mercado dois carros elétricos, o Xpeng P7, para atacar o mercado do Tesla Model 3, e o SUV Xpeng G3 2020, para concorrer diretamente com o Tesla Model Y como já tínhamos revelado. Contudo, os elétricos Xpeng poderão estar equipados com tecnologia que a Tesla diz ter sido roubada.

Qual é o site da Xpeng? Qual é o site da Tesla?

Inspirado certamente no site da Tesla, a Xpeng criou um site muito idêntico. Como se pode ver pelas imagens abaixo, do lado esquerdo temos o site da Xpeng e do lado direito o da Tesla. É verdade que existem algumas alterções, mas o layout so site da Xpeng é claramente super inspirado no da Tesla. No passado o site da Xpeng era totalmente diferente como podem ver aqui.

Por agora ainda não se conhece nenhuma reação de Elon Musk relativamente a tal situação. Mesmo estando em processo judicial contra a Tesla, a Xpeng mostra que não tem qualquer problema em desafiar a mesma. De relembrar que a Tesla e Xpeng estão atualmente numa ação judicial por causa dos sistemas avançados de assistência à condução, o Autopilot e Xpilot, respetivamente.

É muito provável que nada aconteça à Xpeng por ter copiado o site da Tesla. No entanto, se a Tesla ganhar o caso dos sistemas de condução à Xpeng é provável que as coisas mudam. Seja qual for o caso, a Xpeng não parece muito preocupada com tudo o que está a acontecer.

