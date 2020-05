Segurança do Windows 10 impede a instalação da atualização de maio

Nenhuma atualização do Windows 10 tem sido isenta de problemas. Estes surgem muitas vezes de fatores externos, como drivers ou software de segurança. Estas situações são normalmente saneadas rapidamente, como se esperava.

A mais recente atualização ainda está a chegar de forma faseada, mas alguns problemas já surgiram. Há um que chegou, entretanto, e que é o próprio Windows 10 que o traz. A sua segurança está a impedir a instalação da atualização de maio.

Problemas na atualização de maio de 2020 da Microsoft

Este novo problema está a surgir a alguns utilizadores e resulta de uma definição específica de segurança que estará aplicada. A própria Microsoft já admitiu o problema, tendo apontado uma solução para a resolução.

Ao tentarem instalar a atualização de maio no Windows 10, os utilizadores recebem uma mensagem de erro neste processo. É indicado que existe a necessidade de uma alteração de configuração para que esta possa ser continuada.

Windows 10 limita instalação desta novidade

Tudo estará na utilização da Integridade de memória, uma medida de segurança adicional que pode ser ativada no Windows 10. Esta garante que a memória é protegida contra ataques onde código malicioso é introduzido em processos de elevada segurança.

A forma de resolver este problema passa pelo desativar desta medida de segurança. Está na Segurança do Windows, no separador Segurança do dispositivo, dentro de Isolamento do núcleo. Após desligar, o Windows 10 deve ser reiniciar.

Atualizar os drivers deve ultrapassar o problema

Curiosamente, e para quem não quiser desligar esta medida, bastará atualizar os drivers da placa de vídeo. Os drivers mais recentes devem ser encontrados no site do fabricante. Após este processo a atualização deverá, entretanto, funcionar.

Depois de alguns problemas já identificados, este é mais um que vem limitar esta atualização. O bloqueio já foi aplicado a máquina com GPUs Intel e Nvidia, bem como a alguns chips Bluetooth. A Microsoft já estará a trabalhar na resolução destes problemas.